Szwedzi już wiedzą, jak zatrzymać Lewandowskiego! Kapitan zdradził ich tajny plan

Selekcjoner Szwecji Graham Potter umniejsza szanse swojej drużyny przed meczem z Polską, podkreślając siłę Biało-Czerwonych.

Kapitan Szwedów, Victor Lindelof, ujawnił, że mają gotowy plan na powstrzymanie Roberta Lewandowskiego.

Szwedzi uznają Lewandowskiego za największe zagrożenie i zamierzają skupić się na jego neutralizacji.

Czy ich taktyka na kapitana Polaków okaże się skuteczna w walce o mundial?

Potter udaje skromnego. "Polska to naprawdę silny rywal"

Na przedmeczowej konferencji prasowej Graham Potter, angielski selekcjoner Szwedów, robił wszystko, by zdjąć presję ze swoich zawodników. Kategorycznie zaprzeczył, jakoby jego drużyna była faworytem wtorkowego spotkania o awans na mistrzostwa świata. Podkreślił, że w Sztokholmie czeka ich niezwykle trudne zadanie, a stawką jest spełnienie marzeń obu narodów.

– Polska zdobyła wiele punktów w eliminacjach i jest to, w naszych oczach, solidny zespół z wieloma indywidualnościami – powiedział selekcjoner. – Musimy mieć zatem duży respekt wobec tej drużyny, która jest naprawdę silnym rywalem.

Szkoleniowiec zaznaczył, że choć jego zespół wykonał "dobrą robotę", wygrywając z Ukrainą, to zwycięstwo jest już bez znaczenia. – Teraz czeka nas nowe, całkiem inne wyzwanie. Inny będzie przeciwnik, inny stadion, a stawką gra na mundialu – dodał.

Mają plan na Lewandowskiego. Tak chcą go powstrzymać

Choć trener dyplomatycznie chwalił cały polski zespół, nie miał wątpliwości, kto stanowi największe zagrożenie. Bez wahania wskazał na kapitana Biało-Czerwonych. – Najlepszym zawodnikiem Polski jest bez wątpienia Robert Lewandowski. Zawsze jest ciężko grać przeciw piłkarzom prezentującym tak wysoki poziom, a on na nim utrzymuje się już bardzo długo – zauważył Potter.

W tym momencie do rozmowy włączył się kapitan Szwedów, który postanowił uchylić rąbka tajemnicy. Obrońca Manchesteru United dał jasno do zrozumienia, że cała drużyna wie, jak zneutralizować polskiego napastnika. Jego słowa brzmią jak zapowiedź taktycznej bitwy, która rozegra się na boisku. – Mamy jednak już plan, jak go pilnować i powstrzymać – zadeklarował pewnie Victor Lindelof.

Wygląda na to, że Szwedzi odrobili pracę domową i całą swoją uwagę skupią na wyłączeniu z gry Roberta Lewandowskiego. Czy ta taktyka okaże się kluczem do awansu? Odpowiedź poznamy już we wtorkowy wieczór.

