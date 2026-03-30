Największy spec od transferów ujawnia ws. Roberta Lewandowskiego! "Na stole leży oferta"

Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski, mimo spekulacji o zmianie klubu, może pozostać w FC Barcelonie.

FC Barcelona ponoć jest gotowa zaoferować Lewandowskiemu nowy kontrakt na kolejny sezon, jednak z obniżonym wynagrodzeniem.

Jeśli Lewandowski zdecyduje się opuścić Barcelonę, ma oferty z klubów europejskich, saudyjskich oraz amerykańskiej ligi MLS.

Decyzja o przyszłości klubowej Polaka ma zapaść wkrótce, a obecnie Lewandowski skupia się na barażach o mundial.

Robert Lewandowski w sezonie 2026/27. Gdzie zagra kapitan reprezentacji Polski?

FC Barcelona to klub, w którym Robert Lewandowski czuje się bardzo dobrze. Mimo że w obecnym sezonie Polak coraz częściej zaczyna mecze na ławce rezerwowych, to jednak ciągle jest ważnym ogniwem drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka. Od kliku dobrych miesięcy krążą różne mniej lub bardziej wiarygodne doniesienia o tym, jaki zespół "Lewy" będzie reprezentował w sezonie 2026/27. Przypomnijmy, że z końcem obecnej kampanii kończy się kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona. Co dalej? Mówiło się już o tym, że kapitan naszej reprezentacji trafi do AC Milan, Atletico Madryt, klubów saudyjskich czy amerykańskiej MLS. Teraz głos w sprawie klubowej przyszłości polskiego napastnika zagrał największy spec od transferów - włoski dziennikarz Fabrizio Romano.

Robert Lewandowski zostanie w FC Barcelona? Nowe doniesienia największego speca od transferów

Od dawna mówi się o tym, że sam Robert Lewandowski chciałby kontynuować karierę w "Dumie Katalonii", nawet gdyby wiązać miało się to z obniżeniem jego pensji. Włoski ekspert od transferów przekazał nowe wiadomości odnoście "Lewego" i Barcelony.

Robert Lewandowski ma wkrótce podjąć decyzję o swojej przyszłości w Barcy - na stole leży oferta. Barcelona jest gotowa zaproponować Lewandowskiemu nowy kontrakt na kolejny sezon, ale na warunkach obniżonego wynagrodzenia

- napisał w mediach społecznościowych Fabrizio Romano. Jeśli Robert Lewandowski zdecyduje się jednak opuścić Katalonię, na brak ofert narzekać nie będzie.

Kluby europejskie, saudyjskie, a zwłaszcza drużyny z MLS są już w kontakcie z otoczeniem Lewandowskiego - wszystkie propozycje będą rozpatrywane, jeśli Robert zdecyduje się na nowy rozdział

- dodał największy spec od transferów.

24