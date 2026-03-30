Pilna wiadomość przed meczem Szwecja - Polska! Kolejna kontuzja, ten zawodnik nie zagra w finale baraży!

Michał Chojecki
PAP
2026-03-30 14:24

Już we wtorek o godzinie 20.45 piłkarska reprezentacja Polski zagra ze Szwecją w finale baraży o MŚ 2026. Tymczasem Graham Potter, selekcjoner zespołu "Trzech Koron" ma coraz większe problemy kadrowe. Zgrupowanie z powodu kontuzji opuścił kolejny piłkarz i nie zagra z Biało-Czerwonymi.

Autor: Andrzej Iwanczuk/ Reporter
  • Przed finałem baraży o MŚ 2026, reprezentacja Szwecji zmaga się z problemami kadrowymi.
  • Kolejny szwedzki piłkarz, Eric Smith, opuścił zgrupowanie z powodu kontuzji i nie zagra z Polską.
  • Jakie osłabienia czekają Szwedów i czy wpłyną na wynik meczu z Biało-Czerwonymi?

Eric Smith jest kolejnym piłkarzem reprezentacji Szwecji, który z powodu kontuzji nie wystąpi we wtorek w barażowym finale z Polską o awans do mistrzostw świata. Jak poinformowała tamtejsza federacja, defensywny zawodnik FC St. Pauli wraca do swojego klubu.

„Eric Smith jest zmuszony opuścić kadrę na dzień przed finałem kwalifikacyjnym z Polską. Doznał kontuzji na treningu i po ocenie medycznej jest jasne, że nie będzie mógł zagrać we wtorkowym meczu. W związku z tym w poniedziałek wróci do swojego klubu FC St. Pauli, aby rozpocząć tam rehabilitację” - przekazała szwedzka federacja.

Szwedzi przystąpią do meczu z Polską poważnie osłabieni. Wcześniej zgrupowanie opuścił środkowy obrońca Isak Hien z Atalanty Bergamo. W niedzielę trener Graham Potter powołał awaryjnie Victora Erikssona z Hammarby. Natomiast od wielu tygodni ciężkie kontuzje leczą znani piłkarze ofensywni - Alexander Isak z Liverpoolu oraz Dejan Kulusevski z Tottenhamu.

Sonda
Kto wygra mecz Szwecja - Polska w barażach o MŚ 2026?
Robert Lewandowski w prywatnym wydaniu! Relaks przed meczem Szwecja - Polska
Galeria zdjęć 24
Robert Lewandowski po meczu 26.03.2026
Porachunki Osobiste
Czym jest Business Intelligence i jak wykorzystać siłę danych w swojej firmie? PORACHUNKI OSOBISTE
Porachunki Osobiste
Mediateka.pl