Pilna wiadomość przed meczem Szwecja - Polska! Kolejna kontuzja, ten zawodnik nie zagra w finale baraży!

- Przed finałem baraży o MŚ 2026, reprezentacja Szwecji zmaga się z problemami kadrowymi.
- Kolejny szwedzki piłkarz, Eric Smith, opuścił zgrupowanie z powodu kontuzji i nie zagra z Polską.
- Jakie osłabienia czekają Szwedów i czy wpłyną na wynik meczu z Biało-Czerwonymi?
Eric Smith jest kolejnym piłkarzem reprezentacji Szwecji, który z powodu kontuzji nie wystąpi we wtorek w barażowym finale z Polską o awans do mistrzostw świata. Jak poinformowała tamtejsza federacja, defensywny zawodnik FC St. Pauli wraca do swojego klubu.
Szwecja - Polska: Trener Szwedów Graham Potter okrzyknięty mesjaszem! Polacy bez szans?
„Eric Smith jest zmuszony opuścić kadrę na dzień przed finałem kwalifikacyjnym z Polską. Doznał kontuzji na treningu i po ocenie medycznej jest jasne, że nie będzie mógł zagrać we wtorkowym meczu. W związku z tym w poniedziałek wróci do swojego klubu FC St. Pauli, aby rozpocząć tam rehabilitację” - przekazała szwedzka federacja.
Szwedzi szykują prowokację?! Tak piszą o naszej gwieździe: "Jest niezrównoważony"
Szwedzi przystąpią do meczu z Polską poważnie osłabieni. Wcześniej zgrupowanie opuścił środkowy obrońca Isak Hien z Atalanty Bergamo. W niedzielę trener Graham Potter powołał awaryjnie Victora Erikssona z Hammarby. Natomiast od wielu tygodni ciężkie kontuzje leczą znani piłkarze ofensywni - Alexander Isak z Liverpoolu oraz Dejan Kulusevski z Tottenhamu.