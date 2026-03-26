Karol Nawrocki wpadł do szatni Polaków po meczu z Albanią. Wykrzyczał jedno pytanie, a piłkarze odpowiedzieli chórem

Po zwycięstwie nad Albanią, prezydent Karol Nawrocki zaskoczył piłkarzy w szatni.

Wzruszające sceny po dramatycznym meczu na PGE Narodowym, gdzie Polska odwróciła losy spotkania.

Nawrocki zadał jedno pytanie, a drużyna odpowiedziała chórem, celebrując jedność i triumf.

Jakie przesłanie niósł ten okrzyk i co oznacza to dla nadchodzącego finału baraży ze Szwecją?

Karol Nawrocki – nie tylko prezydent, ale i kibic

Prezydent Karol Nawrocki jest postacią znaną nie tylko z działalności politycznej, ale również z ogromnej pasji do sportu. Jego miłość do piłki nożnej i zaangażowanie w kibicowanie polskim drużynom są powszechnie znane. Wielokrotnie podkreślał, jak ważne są sukcesy polskich sportowców dla morale całego narodu. Jego obecność na meczach reprezentacji nie jest więc niczym nowym, ale spontaniczna wizyta w szatni po tak emocjonującym spotkaniu pokazuje, jak głęboko przeżywa występy Biało-Czerwonych. To gest, który udowadnia, że za oficjalnym stanowiskiem kryje się prawdziwy kibic z krwi i kości.

Dramaturgia na PGE Narodowym. Od nerwów do euforii

Mecz na PGE Narodowym w Warszawie był prawdziwym rollercoasterem emocji dla ponad 56 tysięcy kibiców. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Albańczyków 1:0 po golu Arbera Hoxhy w 42. minucie, co wprowadziło nerwową atmosferę na trybunach i w polskim zespole. Po przerwie Biało-Czerwoni wyszli jednak na boisko odmienieni, zdeterminowani, by odwrócić losy spotkania.

Druga połowa to już popis Polaków. Najpierw Robert Lewandowski w 63. minucie doprowadził do wyrównania, dając drużynie i kibicom sygnał do ataku. Dziesięć minut później dzieła zniszczenia dokończył Piotr Zieliński, który fenomenalnym strzałem zapewnił Polsce prowadzenie 2:1. Ten wynik utrzymał się do końca, a końcowy gwizdek sędziego Anthony'ego Taylora był sygnałem do rozpoczęcia wielkiego świętowania.

„Kto wygrał mecz?!”. Sceny, które przejdą do historii

Gdy sędzia zagwizdał po raz ostatni, w szatni zapanowała euforia. Zmęczeni, ale szczęśliwi piłkarze świętowali awans do finału baraży. Właśnie wtedy drzwi do szatni otworzyły się z impetem, a do środka wszedł prezydent Karol Nawrocki. Jego energia udzieliła się wszystkim. Głośno wykrzyczał pytanie, które niosło w sobie całą radość tego wieczoru: „Kto wygrał mecz?!”.

Odpowiedź mogła być tylko jedna. Zmęczeni, ale szczęśliwi piłkarze odpowiedzieli jednym, potężnym głosem: „Polska!”. Ten okrzyk, pełen dumy i radości, odbił się echem w murach PGE Narodowego. Był to moment czystej, sportowej radości i jedności, który pokazał, jak wiele to zwycięstwo znaczyło nie tylko dla zawodników, ale dla wszystkich Polaków. Teraz przed kadrą finałowy bój w Sztokholmie ze Szwecją o awans na mundial. Z takim duchem walki wszystko jest możliwe.

18

