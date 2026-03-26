Karol Nawrocki zdecydował, czy będzie na meczu Polska - Albania! Nie boi się kibiców?

Prezydent Karol Nawrocki, do niedawna ulubieniec kibiców, zmaga się z falą krytyki i protestów.

Kontrowersje narosły wokół weta prezydenta do nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.

Pomimo protestów, prezydent Nawrocki potwierdził swoją obecność na meczu Polska - Albania.

Karol Nawrocki do niedawna postrzegany był jako przyjaciel i ulubieniec kibiców. W końcu sam był szalikowcem Lechii Gdańsk, a po objęciu urzędu prezydenta wciąż często pojawiał się na trybunach przy okazji meczów swojej ulubionej drużyny albo reprezentacji Polski. Ostatnio jednak sytuacja mocno się zmieniła. Wszystko z powodu jednego podpisu.

Karol Nawrocki vs. kibice. Transparenty na meczach Ekstraklasy

Podczas meczów ostatniej kolejki Ekstraklasy pojawiły się transparenty uderzające w Karola Nawrockiego. Powód? Weto prezydenta do nowelizacji zmian w Kodeksie postępowania karnego. Decyzja miała wynikać „z troski o bezpieczeństwo obywateli i skuteczność państwa w walce z najgroźniejszą przestępczością”. Jak nie wszystkich ten argument przekonał.

"K. Nawrocki - po cichu ustawę wetujesz, wieloletnie areszty bez dowodów akceptujesz", "Prezydencie - zapomniałeś dzięki kogo głosom wygrałeś. Jak Judasz nasze ideały dla prezesa zaprzedałeś" - m.in. takie napisy oglądaliśmy na stadionach w Polsce podczas minionego weekendu.

Do protestów dołączyli także kibice Lechia Gdańsk, czyli klubu, z którym sam prezydent jest kojarzony. To tylko podkreśliło skalę niezadowolenia w środowisku kibicowskim.

Mecz Polska - Albania: Karol Nawrocki będzie na trybunach

Protesty kibiców na meczach Ekstraklasy nie wystraszyły jednak prezydenta RP. Karol Nawrocki pojawi się na trybunach PGE Narodowego i obejrzy na żywo mecz Polska - Albania. Informację przekazał dziennikarz Radio ZET Mateusz Ligęza na portalu X.

