Polska - Albania: W takim składzie zagramy? Jan Urban szykuje niespodziankę!

Reprezentacja Polski zmierzy się dziś z Albanią w barażach o MŚ 2026, a stawką jest awans do kolejnej rundy.

Selekcjoner Jan Urban staje przed kluczowym meczem w swojej karierze, zmagając się z wyzwaniami kadrowymi.

Kto zagra w bramce, obronie i czy 17-letni Oskar Pietuszewski pojawi się na boisku? Przekonaj się, analizując przewidywany skład!

Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban nie ukrywał, że mecz z Albanią w półfinałach baraży o MŚ 2026 to ogromne wyzwanie i najważniejszy mecz w jego dotychczasowej przygodzie z kadrą.

– To najważniejsze spotkanie w mojej dotychczasowej pracy z reprezentacją. Wiadomo, z jakich względów. Wcześniejsze mecze, które prowadziłem jako selekcjoner, były spotkaniami kwalifikacyjnymi, a tam nawet po potknięciu można jeszcze coś odrobić. W barażach nie ma już takiego marginesu. To są mecze o wszystko. Zdaję sobie sprawę, jaki to jest mecz. Jeśli ktoś powie: „Zagrajmy słabo, ale wygrajmy”, to ja się pod tym podpisuję - powiedział Jan Urban.

Polska - Albania: Na kogo postawi Jan Urban?

Na kogo postawi w meczu z Albanią selekcjoner Jan Urban? Pod nieobecność kontuzjowanego Łukasza Skorupskiego pewniakiem jeżeli chodzi o obsadę naszej bramki wydaje się być Kamil Grabara. Golkiper VfL Wolfsburg w niemieckiej Bundeslidze prezentował się ostatnio dobrze. Eksperci byli ostatnio zgodni, że to właśnie on powinien zagrać z Albanią.

Jeżeli chodzi o linię defensywy, to pewniakami są Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Duet z FC Porto nie dość, że zbiera pozytywne recenzje w Portugalii, to jeszcze w czasie wspólnych występów w drużynie "Smoków" miał okazję doskonale się zgrać. Dużą niewiadomą jest za to obsada trzeciego miejsca w naszej defensywnej formacji. Przemysław Wiśniewski - ulubieniec trenera Jana Urbana - po transferze do Widzewa zderzył się z brutalną rzeczywistością kryzysu w łódzkiej drużynie i walką o utrzymanie. Jan Ziółkowski ostatnio mało grał w barwach AS Roma i zaliczał niestety wpadki. W tej sytuacji bardzo możliwe, że obok duetu z FC Porto zagra solidny Tomasz Kędziora, zawodnik greckiego PAOK-u Saloniki.

Obsada linii pomocy wywołuje największe emocje, a wszystko oczywiście w związku z rewelacyjnym Oskarem Pietuszewskim. Czy Jan Urban postawi na 17-latka od pierwszej minuty? - Jeżeli będzie trzeba, to zagra. Ale na razie tego nie powiem. Jutro się dowiecie - uciął selekcjoner podczas wczorajszej konferencji prasowej. Prawdopodobnie w miejsce pauzującego za kartki Nicoli Zalewskiego zagra jednak Michał Skóraś. W środku pola pewnikiem jest oczywiście Piotr Zieliński. Obok niego może zagrać Jakub Moder, który ostatnio grał dobrze w barwach Feyenoordu. Alternatywą jest waleczny Bartosz Ślisz. Prawa strona zarezerwowana jest zapewne dla Matty'ego Casha.

W ataku zagra oczywiście nasz kapitan Robert Lewandowski. Oto, żeby gwiazdor FC Barcelony dostawał dobre podania mają zadbać grający za jego plecami Jakub Kamiński i Sebastian Szymański. Obaj ostatnio byli coraz ważniejszymi punktami naszej drużyny i Jan Urban z pewnością znów na nich postawi.

Polska - Albania: Prognozowany skład reprezentacji Polski:

Kamil Grabara — Tomasz Kędziora (Przemysław Wiśniewski), Jan Bednarek, Jakub Kiwior — Matty Cash, Jakub Moder (Bartosz Ślisz), Piotr Zieliński, Michał Skóraś — Sebastian Szymański, Jakub Kamiński — Robert Lewandowski

