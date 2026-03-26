Kiedy mecz Polska – Szwecja w finale baraży MŚ? O której godzinie i gdzie?

Kiedy mecz finałowy baraży Polska - Szwecja?

Reprezentacja Polski stoi przed najważniejszym meczem ostatnich lat. Po zwycięstwie nad Albanią 2:1 drużyna Jana Urbana awansowała do finału baraży o mistrzostwa świata 2026. Teraz przed Biało-Czerwonymi ostatni krok – starcie ze Szwecją. Decydujące spotkanie odbędzie się we wtorek, 31 marca. To właśnie wtedy rozstrzygnie się, która drużyna pojedzie na mundial.

Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 20:45, czyli standardową porę meczów reprezentacji. Polacy zagrają na wyjeździe – spotkanie odbędzie się na Nationalarenan w Solnie pod Sztokholmem, czyli domowym stadionie reprezentacji Szwecji.

Szwecja pokonała Ukrainę, Polska wygrała z Albanią

Rywal nie będzie łatwy. Szwedzi w półfinale rozbili Ukrainę 3:1 i pokazali ogromną siłę ofensywną. Bohaterem meczu został Viktor Gyökeres, który ustrzelił hat-tricka i praktycznie w pojedynkę rozstrzygnął losy spotkania.

Już w siódmej minucie wykorzystał dośrodkowanie Benjamina Nygrenaa i otworzył wynik. Po przerwie dołożył kolejne trafienie, a następnie skompletował hat-tricka po rzucie karnym. Ukraina odpowiedziała dopiero w doliczonym czasie gry, gdy gola zdobył Matwij Ponomarenko.

Polska również pokazała charakter. Mimo że do przerwy przegrywała z Albanią, po zmianie stron odwróciła losy meczu. Bohaterami zostali Robert Lewandowski i Piotr Zieliński.

