Polska - Albania RELACJA NA ŻYWO. Przegrywamy z Albanią. Co za katastrofa! [WYNIKI, SKŁADY]

Polska walczy z Albanią o finał baraży mistrzostw świata 2026

Półfinał barażowy piłkarskiej reprezentacji Polski z Albanią w Warszawie w eliminacjach mistrzostw świata zostanie rozegrany przy zamkniętym dachu. Biało-czerwoni wystąpią w nowych strojach. Czwartkowe spotkanie na PGE Narodowym rozpocznie się o godz. 20.45.

Jak poinformował niedawno PZPN, stroje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowszych technologii, zapewniają m.in. odpowiednią wentylację i komfort nawet podczas największego wysiłku.

„Strój domowy inspirowany jest białym orłem, jednym z najważniejszych symboli narodowych. Motyw jego piór został przetworzony w nowoczesny wzór widoczny na rękawach i spodenkach. Biała baza uzupełniona czerwonymi akcentami tworzy projekt odważny, ponadczasowy i jednoznacznie kojarzący się z Polską" - dodano w komunikacie federacji.

Polska - Albania 0:1 (0:1)

Bramki: 42' Hoxha

Kartki: Mitaj

Polska: Grabara - Kędziora, Bednarek, Kiwior - Cash, Rózga (46' Pietuszewski), Zieliński, Skóraś - Szymański, Kamiński - Lewandowski

Albania: Strakosha - Hysaj, Ajeti (19' Ismajli), Djimsiti, Mitaj - Asllani, Laci, Shehu, Bajrami - Uzuni, Hoxha

Na żywo Polska - Albania 54' Albania powinna prowadzić 2:0. Pędzili z kontrą goście... STRZAŁ OBOK BRAMKI! 53' Pietuszewski pada w polu karnym, ale nie ma jedenastki... 49' Zatańczył Zieliński przed polem karnym. W prawo, w lewo i strzał. Obok bramki... 48' Świetne dośrodkowanie, ale Kamiński pogubił się kompletnie... I tak był spalony. 46' ZACZYNAMY DRUGĄ POŁOWĘ! Oskar Pietuszewski gotowy do wejścia na boisko. Do przerwy Jan Urban dostaje w turban 0:1. Joao Betoniarho się do tego walnie przyczynił. Zobaczymy czy się uda to odratować, ale na razie męczymy się trochę. #POLALB pic.twitter.com/c5PXMGtjKz — Rafał Ś. (@rafal016) March 26, 2026 45+3' Koniec pierwszej połowy. Gwizdy żegnają piłkarzy... 45+3' Fatalne dośrodkowanie Zielińskiego w pole karne. Prosto do Strakoshy. 45' Trzy minuty doliczone do pierwszej połowy. 45' Dośrodkowuje Lewandowski, Cash minął futbolówkę minimalnie... 45' Ale cisza na PGE Narodowym... 44' Rzucamy się do ataku. 42' 0:1 KATASTROFA! Przegrywamy z Albanią... Fatalny błąd Polaków, Grabara minięty i zostało skierować piłkę do pustej siatki. 41' Faul Casha ok. 30 metrów przed bramką Polski. 37' Piłka trafia w rękę obrońcy Albanii. Miał ją jednak przy ciele. Tylko rzut rożny. 36' Powolutku budujemy swoje akcje. 33' Rózga uderza sprzed pola karnego. Płasko, słabo, bez zagrożenia. 28' Gromkie "My chcemy gola" rozbrzmiewa na stadionie. My też chcemy! 28' Dośrodkowanie ze skrzydła, po rykoszecie Albania przejmuje futbolówkę. 25' Próbujemy przyspieszyć, ale podanie fatalne. 23' Zwalniamy trochę grę i budujemy atak pozycyjny. Albania broni się cała na własnej połowie. 20' Długa piłka do Casha. Zgrywa do Lewandowskiego, ale kapitan kadry się za późno zorientował. 18' Jest i wymuszona zmiana w zespole Albanii. 17' Ajeti otrzymuje pomoc medyczną na murawie. Konieczna będzie zmiana! 16' 3000 Albańczyków dopingują swoją kadrę na PGE Narodowym. 14' Kolejny błąd Casha. Uzuni wykorzystał okazję i oddał strzał. Skóraś blokuje i jest rzut rożny. 13' Groźne zagranie Casha, ale ratuje błąd Grabara. Polski bramkarz był faulowany. 11' Kilka podań i Albania jest na naszej połowie, ale odzyskujemy piłkę. 9' Sprytne zagranie Rózgi, szukał oszukania obrońców, ale piłka mu uciekła. Od bramki Strakosha. 8' Albania wybija piłkę z linii bramkowej. Hysaj ratuje gości! 7' Bardzo dobrze rozpoczęliśmy to spotkanie. Biało-czerwoni napierają na Albanię. Kolejny rzut rożny. 5' Lewandowski po zamieszaniu uderza w stronę bramki, ale wybija obrońca w ostatniej chwili. Tylko rzut rożny! 2' Świetna piłka Szymańskiego do Rózgi, ale ten źle dośrodkował. 2' Powoli zaczynamy od linii obrony. 1' ZACZYNAMY! Trwa losowanie stron! Wielkie problemy techniczne na PGE Narodowym. Orkiestra była słabo słyszalna, ale hymn został pięknie odśpiewany. RUSZYLI! Piłkarze już czekają na wyjście na murawę! Na murawie pojawiła się już orkiestra honorowa. Polska jest faworytem tego meczu, ale Albania z pewnością będzie zmotywowana, by sprawić sensację. Kim jest Filip Rózga, reprezentant Polski w piłce nożnej? To nowe odkrycie Jana Urbana Polska: Grabara - Kędziora, Bednarek, Kiwior - Cash, Rózga, Zieliński, Skóraś - Szymański, Kamiński - Lewandowski Albania: Strakosha - Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj - Asllani, Laci, Shehu, Bajrami - Uzuni, Hoxha Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Albania. Początek spotkania o godzinie 20:45.

