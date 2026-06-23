Komentator wyrzucony z pracy podczas mundialu. Interweniowała FIFA

Do incydentu doszło pod koniec pierwszej połowy, gdy czerwoną kartkę otrzymał Miguel Almiron. Paragwajczyk został usunięty z boiska za zasłonięcie ust w trakcie rozmowy z przeciwnikiem. To jeden z nowych przepisów wprowadzonych przez FIFA w ramach walki z rasizmem i obraźliwymi zachowaniami na boiskach. Regulacja pojawiła się po szeroko komentowanej sprawie z udziałem Gianluki Prestianniego i Viniciusa Juniora w Lidze Mistrzów. Almiron został pierwszym piłkarzem ukaranym w ten sposób.

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Decyzja arbitra wywołała ogromne emocje u komentującego spotkanie Very. Dziennikarz stacji ABC nie szczędził ostrych słów pod adresem zarówno sędziego Ivana Bartona, jak i władz FIFA. – Złodziej, złodziej, Barton. Zabiliście futbol. FIFA, zabiliście futbol. Infantino, jesteś za to odpowiedzialny. FIFA, weź odpowiedzialność za to, w co zamieniłaś futbol. Hańba. Powinieneś się wstydzić, Infantino – grzmiał Vera.

Jak podkreślają zagraniczne media, był to jedynie fragment jego emocjonalnej reakcji. W dalszej części transmisji miały paść liczne nieparlamentaryzmy, których nie przytoczono w relacjach prasowych.

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🟥 Miguel Almirón fue expulsado tras taparse la boca mientras se dirigía a un rival.La acción fue sancionada bajo las nuevas normas antiabuso implementadas por la FIFA para el Mundial 2026.¿Justa decisión? 👀⚽#Mundial2026 #Paraguay #FIFA #MiguelAlmirón pic.twitter.com/iYXsSiyghJ— Telemedellín (@Telemedellin) June 20, 2026

FIFA zareagowała stanowczo i odebrała 37-letniemu komentatorowi akredytację na pozostałą część turnieju. Vera nie może już wykonywać obowiązków związanych z mistrzostwami świata ani na stadionach, ani w strefach przeznaczonych dla mediów.

Dziennikarz przeprosił za swoje zachowanie oraz obraźliwe komentarze, a także przekazał oficjalne wyjaśnienia do FIFA. Stanowisko zajęła również stacja ABC, która potwierdziła nałożoną sankcję i wskazane przez federację powody jej zastosowania. Nadawca nie zgodził się jednak z surowością kary.

Poniżej przedstawiamy samego zainteresowanego...