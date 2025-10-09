Komplikuje się sytuacja w polskiej grupie! Wielkie emocje w meczu Finlandia-Litwa

Piłkarska reprezentacja Polski już w niedzielę, 12 października, zagra w Kownie mecz w ramach eliminacji do przyszłorocznego mundialu z Litwą. W czwartek natomiast, gdy my szykowaliśmy się do towarzyskiego meczu z Nową Zelandią, Litwa grała o punkty z Finlandią. Mecz miał bardzo ciekawy przebieg. Ostatecznie mecz Finlandia -Litwa zakończył się wynikiem 2:1 dla gospodarzy. Piersi jednak do siatki trafili Litwni. W 25. minucie bramkę strzelił Pijus Sirvys. W drugiej połowie Finowie odrobili straty. Bramki zdobyli Benjamin Källman i Adam Markhiyev.

Polska – Nowa Zelandia SKŁAD. Urban dokonał rewolucji! Selekcjoner sprawdza drugi garnitur

Po tym meczu sytuacja w naszej grupie się skomplikowała. Aż trzy pierwsze drużyny mają bowiem po 10 punktów. Warto jednak wiedzieć, że Holendrzy rozegrali 4 mecze (piąty rozegrają dziś, 9 października, o godz. 20.45 z Maltą), Polacy - 5, a Finowie - 6.

Galeria: Robert Lewandowski ze szpanerską siatą wysiadł z samolotu