Kompromitacja przed meczem Polska - Albania. Wstyd na całą Europę

Wielkie piłkarskie święto, czyli półfinał baraży o awans na mundial, poprzedzony został kompromitacją. Część naszych kibiców fatalnie zachowała się podczas grania hymnu narodowego Albanii. Przeraźliwe gwizdy i buczenie zagłuszyły melodię. To były naprawdę żenujące sceny. Zachowanie kibiców tym bardziej wzbudza niesmak, bo na trybunach pojawił się prezydent RP Karol Nawrocki. Na szczęście nasi kibice odpowiednio zachowani się podczas odegrania "Mazurka Dąbrowskiego", głośno śpiewając nasz hymn przy akompaniamencie orkiestry Straży Granicznej. Przypomnijmy, że wygrana w meczu Polska - Albania zapewni nam awans do finału baraży, w którym zmierzymy się ze zwycięzcą spotkania Ukraina - Szwecja. Relację na żywo z meczu Polska - Albania śledzić można tutaj.

