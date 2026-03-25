Kto bramkarzem w meczu Polska - Albania? "To on jutro będzie bronił bramki"

Piotr Lekszycki
2026-03-25 15:02

Już w czwartek, 26 marca, o godz. 20.45 rozpocznie się mecz Polska - Albania, który zadecyduje o tym, kto awansuje do finału baraży do mistrzostw świata 2026. Kibice zastanawiają się, kto będzie bramkarzem naszej kadry w tym arcyważnym spotkaniu. Nowe wiadomości w tej sprawie przekazał Łukasz Gikiewicz. Jego zdaniem numerem 1 w półfinale baraży będzie Kamil Grabara.

Kamil Grabara

Polska - Albania. Gramy o awans na mistrzostwa świata

Do końca marca wyjaśni się, czy piłkarska reprezentacja Polski poleci na mundial, który zostanie rozegrany w lipcu i czerwcu bieżącego roku w USA, Kanadzie i Meksyku. Jeśli chcemy awansować, musimy pokonać dwie przeszkody. Pierwszą z nich jest Albania, z którą zagramy w czwartek. Jeśli wygramy, pięć dni później zagramy w finale baraży ze zwycięzcą pary Ukraina - Szwecja. Kadrowicze na zgrupowanie dotarli w niedzielę i w poniedziałek. Jako jeden z pierwszych w hotelu, w którym stacjonuje nasza drużyna narodowa, zameldował się Robert Lewandowski. Po nim dojechali inni zawodnicy, w tym Kamil Grabara, który prawdopodobnie na mecz Polska - Albania wybiegnie w pierwszym składzie. Wpływ na to ma m.in. to, że na zgrupowaniu nie pojawił się kontuzjowany Łukasz Skorupski. 

Piłkarz pisze wprost: "Kamil Grabara nowym numerem 1 reprezentacji Polski"

Selekcjoner Jan Urban na baraże powołał jednak aż czterech bramkarzy. Poza Grabarą są to: Bartłomiej Drągowski, Mateusz Kochalski i Bartosz Mrozek. Siłą całej czwórki na pewno nie jest doświadczenie w kadrze - panowie łącznie rozgrali w barwach reprezentacji Polski... siedem meczów (cztery - Drągowski, trzy - Grabara, a pozostali dwaj jeszcze nie zaliczyli debiutu). Na kogoś jednak Jan Urban Musi postawić. Łukasz Gikiewicz, były piłkarz Śląska Wrocław i Levskiego Sofia, twierdzi, że decyzja już została podjęta. 

Kamil Grabara nowym numerem 1 reprezentacji Polski. To on jutro będzie bronił bramki przeciwko reprezentacji Albanii

- napisał konkretnie na platformie X. Czy faktycznie tak będzie, to się okaże wkrótce, ale wydaje się, że notowania mającego dobry sezon w Bundeslidze bramkarza VFL Wolfsburg stoją najwyżej. 

Jan Tomaszewski mocno o Lewandowskim i wyborach sportowca roku
SuperSport
Czy to będzie NOWY trener Igi Świątek | SuperSport
SuperSport
Mediateka.pl
