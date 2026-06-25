Neymar powrócił, a chwilę później się popłakał! Przejmujące obrazki na mundialu. Niemal 1000 dni czekania

MŚ 2026: Neymar wrócił do kadry i się popłakał

Niemal 1000 dni czekali fani "Canarinhos" na powrót Neymara do reprezentacji Brazylii. W końcu stało się! Słynny gracz Santosu, a w przeszłości m.in. Barcelony i PSG, wystąpił na swoim czwartym mundialu. Wcześniej Brazylijczyk zagrał na MŚ 2014, 2018 i 2022. Samo powołanie 34-latka wzbudziło olbrzymie emocje. Wielu ekspertów uważało, że obecnie Neymar jest za słaby na grze w kadrze, fani jednak decyzję selekcjonera przyjęli raczej z entuzjazmem. Przypomnijmy, że za kadencji Carlo Ancelottiego Neymar nie wystąpił w narodowych barwach. Aż do nocy że środy na czwartek (24-25 czerwca). Była 76. minuta meczu Szkocja - Brazylia. "Kanarkowi" prowadzili już 3:0 i ich wygrała właściwie była niezagrożona. Już kilka minut wcześniej - podczas rozgrzewki słynnego zawodnika - czuć było, że stadion za chwilę eksploduje. W momencie, gdy w końcu Neymar wszedł na boisko, kibicie wręcz oszaleli.

Neymar podjął decyzję. To tam będzie grał w 2026 roku

Na murawie legendarny Brazylijczyk niewiele wskórał, ale zdołał oddać celny strzał i zasiać pewien niepokój w szeregach Szkotów. Już po zakończeniu spotkania Neymar nie wytrzymał ze wzruszenia i się popłakał. Potem zdobył się na wyznanie prosto z serca

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To był wspaniały moment! Fantastyczny w stu procentach. Dziękuję

- zwrócił się do fanów przejęty Neymar.

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Mundial 2026. Z kim Brazylia zagra w 1/6 finały MŚ?

Teraz przed Neymarem i reprezentacją Brazylii mecz 1/16 finału MŚ. Podopieczni Carlo Ancelottiego zagrają z drugą drużyną grupy F. Będzie nią ktoś z trójki: Holandia, Japonia, Szwecja. Najbardziej prawdopodobne jest trafienie na ekipę z Kraju Kwitnącej Wiśni. W swojej grupie na mundialu 2026 Brazylia zdobyła 7 punktów. Najpierw zremisowała 2:2 z Marokiem, a potem pewnie pokonała Haiti i Szkocję (obie drużyny po 3:0). Najwięcej bramek dla "Canarinhos" zdobył Vinicius Junior, który czterokrotnie pakował piłkę do siatki. Neymar łącznie dla reprezentacji w całej karierze zdobył 79 goli, co czyni do najlepszym strzelcem w historii kadry.