Polska - Albania: Gwiazdor reprezentacji Polski obrzucony kamieniami. Mecz przerwany!

Mateusz Sobiecki
2026-03-26 16:46

To były sceny, które mrożą krew w żyłach! Przed kolejnym starciem Polski z Albanią kibice przypominamy wydarzenia sprzed kilku lat, gdy nasi piłkarze zostali zaatakowani przez rozwścieczony tłum. W centrum zamieszania znalazł się Karol Świderski, a spotkanie musiało zostać przerwane. Oby historia nie powtórzyła się na PGE Narodowym.

Karol Świderski

Polska - Albania: Skandal w 2021 roku! Rzucali w Polaka kamieniami

Wracają wspomnienia, które do dziś wywołują dreszcze. W październiku 2021 roku mecz Albania – Polska zamienił się w prawdziwy chaos. Spotkanie było niezwykle zacięte, ale to nie wynik był wtedy najważniejszy – wszystko przyćmiły skandaliczne wydarzenia na trybunach.

W 77. minucie Karol Świderski zdobył bramkę na wagę zwycięstwa dla Biało-Czerwonych. Radość naszych piłkarzy trwała jednak bardzo krótko. Gdy ruszyli świętować pod trybuny, z sektora albańskich kibiców poleciały butelki i inne przedmioty!

Sytuacja momentalnie wymknęła się spod kontroli. Na murawie zrobiło się niebezpiecznie, a arbiter podjął decyzję o przerwaniu spotkania i nakazał zawodnikom zejście do szatni.

Choć mecz ostatecznie dokończono, niesmak pozostał. Tamte sceny odbiły się szerokim echem w całej Europie i pokazały, jak cienka jest granica między sportowymi emocjami a zwykłą agresją.

Skandal na Polska - Albania nie grozi!

Sam Karol Świderski po meczu nie ukrywał emocji i wziął część winy na siebie. - To było fantastyczne uczucie strzelić gola w takim spotkaniu, na obcym stadionie. Z pewnością będę to pamiętał. Z kolei to, że kibice tak reagowali, to po części moja wina. Niepotrzebnie pobiegłem w ich kierunku świętować, ale byłem pod wpływem emocji. Trudno, stało się  przyznał.

W czwartek, 26 marca, przed kolejnym starciem Polska – Albania na PGE Narodowy, wszyscy mają nadzieję, że podobnych scen już nie zobaczymy. Stawka meczu jest ogromna, ale najważniejsze, by na boisku decydował tylko futbol.

