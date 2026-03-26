Polska - Albania: Gwiazdor reprezentacji Polski obrzucony kamieniami. Mecz przerwany!

Polska - Albania rozstrzygnie, kto pojawi się w finale baraży o mundial

Przed meczem przypominamy historię z jednego z meczów z Albanią

Doszło do skandalu w Tiranie! Polacy zostali… obrzuceni kamieniami, a spotkanie przerwano

Wracają wspomnienia, które do dziś wywołują dreszcze. W październiku 2021 roku mecz Albania – Polska zamienił się w prawdziwy chaos. Spotkanie było niezwykle zacięte, ale to nie wynik był wtedy najważniejszy – wszystko przyćmiły skandaliczne wydarzenia na trybunach.

W 77. minucie Karol Świderski zdobył bramkę na wagę zwycięstwa dla Biało-Czerwonych. Radość naszych piłkarzy trwała jednak bardzo krótko. Gdy ruszyli świętować pod trybuny, z sektora albańskich kibiców poleciały butelki i inne przedmioty!

Sytuacja momentalnie wymknęła się spod kontroli. Na murawie zrobiło się niebezpiecznie, a arbiter podjął decyzję o przerwaniu spotkania i nakazał zawodnikom zejście do szatni.

Choć mecz ostatecznie dokończono, niesmak pozostał. Tamte sceny odbiły się szerokim echem w całej Europie i pokazały, jak cienka jest granica między sportowymi emocjami a zwykłą agresją.

Skandal na Polska - Albania nie grozi!

Sam Karol Świderski po meczu nie ukrywał emocji i wziął część winy na siebie. - To było fantastyczne uczucie strzelić gola w takim spotkaniu, na obcym stadionie. Z pewnością będę to pamiętał. Z kolei to, że kibice tak reagowali, to po części moja wina. Niepotrzebnie pobiegłem w ich kierunku świętować, ale byłem pod wpływem emocji. Trudno, stało się przyznał.

W czwartek, 26 marca, przed kolejnym starciem Polska – Albania na PGE Narodowy, wszyscy mają nadzieję, że podobnych scen już nie zobaczymy. Stawka meczu jest ogromna, ale najważniejsze, by na boisku decydował tylko futbol.