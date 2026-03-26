Polska - Albania: Jan Urban zaskoczył składem! Wielka niespodzianka w wyjściowej jedenastce

Polska - Albania: Znamy składy. Urban zaskoczył!

To będzie wieczór wielkich emocji na PGE Narodowy. Polska walczy z Albanią o finał baraży do mistrzostw świata, a selekcjoner Jan Urban postawił na odważne decyzje. Największe zaskoczenie? Bez dwóch zdań Filip Rózga! 19-latek ze Sturmu Graz rozpocznie spotkanie w podstawowym składzie i zaliczy dopiero trzeci występ w seniorskiej reprezentacji. To ogromne zaufanie i jeszcze większa presja.

Kim jest Filip Rózga, reprezentant Polski w piłce nożnej?

W bramce zobaczymy Kamil Grabarę, dla którego będzie to czwarty mecz w kadrze. Zastępuje kontuzjowanego Łukasza Skorupskiego, który do tej pory był numerem jeden między słupkami.

Nie mogło zabraknąć liderów. Robert Lewandowski rozegra swój 164. mecz w reprezentacji i po raz 99. wyprowadzi drużynę jako kapitan. W środku pola ważną rolę odegra także Piotr Zieliński, dla którego będzie to już 106. występ w biało-czerwonych barwach.

Na ławce rezerwowych znalazł się natomiast 17-letni Oskar Pietuszewski, który zachwyca w FC Porto, ale na debiut musi jeszcze poczekać. Warto dodać, że z powodu kartek zabraknie Nicoli Zalewskiego, co również wpłynęło na decyzje selekcjonera.

25

Składy na mecz Polska - Albania

Polska: Grabara - Kędziora, Bednarek, Kiwior - Cash, Rózga, Zieliński, Skóraś - Szymański, Kamiński - Lewandowski

Albania: Strakosha - Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj - Asllani, Laci, Shehu, Bajrami - Uzuni, Hoxha