Polska gra z Albanią w półfinale baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2026 na PGE Narodowym.

Selekcjoner Jan Urban zaskoczył składem, stawiając na młodego Filipa Rózgę.

To kluczowe starcie dla Urbana, które zadecyduje o dalszych losach biało-czerwonych w walce o mundial.

Sprawdź, gdzie obejrzeć ten emocjonujący mecz na żywo!

Polska - Albania: SKŁADY. Filip Rózga od pierwszej minuty!

Selekcjoner Jan Urban zaskoczył składem reprezentacji Polski na mecz z Albanią. Media i eksperci domagali się od niego, aby wyjściowej jedenastce znalazł się rewelacyjny 17-letni Oskar Pietuszewski. Skrzydłowy FC Porto rozpocznie spotkanie na ławce, ale za to w środku linii pomocy zagra 19-letni Filip Rózga. Z powodu kartek pauzuje Nicola Zalewski. Poniżej składy:

Polska: Kamil Grabara - Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Matty Cash, Filip Rózga, Piotr Zieliński, Michał Skóraś - Sebastian Szymański, Jakub Kamiński - Robert Lewandowski.

Albania: Thomas Strakosha - Mario Mitaj, Berat Djimsiti, Arlind Ajeti, Elseid Hysaj - Nedim Bajrami, Qazim Laci, Juljan Shehu, Kristjan Asllani - Arber Hoxha, Myrto Uzuni.

Polska - Albania: Najważniejszy mecz Jana Urbana

Mecz Polska - Albania w półfinale baraży o mundial wywołuje ogromne emocje, a warszawski PGE Narodowy wypełni się kibicami po brzegi. Występ numer 164 w drużynie narodowej zaliczy Robert Lewandowski, który jednocześnie po raz 99. założy opaskę kapitana. Jan Urban nie ukrywał, że to dla niego ogromne wyzwanie i najważniejsze spotkanie w jego dotychczasowej przygodzie z kadrą.

- To najważniejszy mecz w mojej dotychczasowej pracy z reprezentacją. Wiadomo, z jakich względów. Wcześniejsze mecze, które prowadziłem jako selekcjoner, były spotkaniami kwalifikacyjnymi, a tam nawet po potknięciu można jeszcze coś odrobić. W barażach nie ma już takiego marginesu. To są mecze o wszystko. Zdaję sobie sprawę, jaki to jest mecz. Jeśli ktoś powie: „Zagrajmy słabo, ale wygrajmy”, to ja się pod tym podpisuję - powiedział Jan Urban.

Polska - Albania Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Polska - Albania w barażach o awans do MŚ 2026 zostanie rozegrany w czwartek 26 marca 2026 na PGE Narodowym w Warszawie. Początek meczu Polska - Albania o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Polska - Albania na antenach TVP 1 i TVP Sport oraz online na SPORT.TVP.PL.

Sonda Kto wygra mecz Polska - Albania w barażach o MŚ 2026? Polska Albania