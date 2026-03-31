Skład reprezentacji Polski na mecz ze Szwecją! Tak miało być, Zalewski wraca do gry

Jan Urban nie zaskoczył wyjściową jedenastką, ale czasem jej zakomunikowania światu. Choć spotkanie rozpocznie się o godz. 20.45, to skład reprezentacji Polski poznaliśmy już kilka minut po godz. 19.00. Zazwyczaj składy podawane są na godzinę przed meczem, ewentualnie 75 minut.

Selekcjoner w dużej mierze postawił na nazwiska, które rozpoczęły czwartkowy mecz z Albanią (2:1). Do wyjściowego składu wraca Nicola Zalewski. Piłkarz Atalanty Bergamo nie mógł zagrać w półfinale, bowiem pauzował za nadmiar żółtych kartek. Urban już na przedmeczowej konferencji prasowej zapowiadał, że Zalewski znajdzie się na boisku od pierwszego gwizdka.

W składzie znalazł się również Karol Świderski. Media od rana spekulowały o tym, że piłkarz Panathinaikosu Ateny rozpocznie mecz w Solnej od pierwszej minuty, te doniesienia właśnie się potwierdziły. Na ławkę, względem rywalizacji z Albanią, powędrowali więc Filip Rózga i Michał Skóraś.

Początek spotkania o godz. 20.45.