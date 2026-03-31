Takie wiadomości o Oskarze Pietuszewskim tuż przed meczem. Wycięli mu numer, dosłownie

W czwartkowym meczu z Albanią Pietuszewski wszedł na boisko w przerwie za Filipa Rózgę i zagrał z numerem 21. Jego debiut nie był może wybitny, ale pokazał na tyle dużo, że selekcjoner Jan Urban poważnie rozważa wystawienie go nawet w pierwszym składzie na mecz w Solnej.

Dlaczego zmiana numeru?

Powód jest prosty i wynika z powrotu do kadry Nicoli Zalewskiego. Wahadłowy Atalanty Bergamo pauzował w spotkaniu z Albanią z powodu zawieszenia za żółte kartki, a numer 21 to jego stałe „własne” oznaczenie w reprezentacji. W związku z tym Pietuszewski musiał ustąpić.

Młody gwiazdor FC Porto przejmie numer 15. W meczu z Albanią nosił go Arkadiusz Pyrka, który pojawił się na boisku dopiero w doliczonym czasie gry. Teraz Pyrka (wraz z Bartoszem Mrozkiem) został odesłany przez Jana Urbana na trybuny i nie znalazł się w 23-osobowej kadrze meczowej na Szwecję.

Polacy muszą dziś wygrać na Strawberry Arena, aby awansować na mistrzostwa świata 2026. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45.