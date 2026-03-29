Szwecja - Polska. Ostatni trening Polaków przed wylotem do Sztokholmu. Bojowe nastroje! [ZDJĘCIA]

Reprezentacja Polski przygotowuje się do kluczowego meczu ze Szwecją w finale baraży o awans do mistrzostw świata.

Ostatni trening przed wylotem do Sztokholmu odbył się na PGE Narodowym, wzbudzając duże zainteresowanie mediów.

Jakie są nastroje w drużynie przed tym decydującym starciem?

W niedzielę o godzinie 11:45 piłkarska reprezentacja Polski trenowała po raz ostatni przed wylotem do Sztokholmu. Pierwszy kwadrans zajęć ponownie był dostępny dla mediów. Tego samego dnia o 16:10 Biało-Czerwoni wyruszą do Szwecji, gdzie będą przygotowywać się do wtorkowego finału baraży.

Wtorkowe spotkanie w Sztokholmie (Solna) rozpocznie się o godz. 20.45. To drugi z rzędu finał barażowy o mundial Polski ze Szwecją. W marcu 2022 roku reprezentacja Polski okazała się lepsza, wygrywając w Chorzowie 2:0. Zwycięzca meczu w Sztokholmie trafi w tegorocznych mistrzostwach świata do grupy F, gdzie jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja.

GALERIA: Ostatni trening polskich piłkarzy przed wylotem do Sztokholmu

52