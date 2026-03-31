Trudna sytuacja Polaków! Przegrywamy do przerwy w barażu o mundial. Co za emocje w Sztokholmie! [WIDEO]

Polska przegrywa ze Szwecją 1:2 do przerwy w barażowym meczu o awans na Mistrzostwa Świata 2026.

Mimo gola Nicoli Zalewskiego, Szwedzi prowadzą po trafieniach Elangi i Lagerbielke.

Przed Biało-Czerwonymi 45 minut na odwrócenie losów spotkania i walkę o mundial.

Czy Polacy zdołają odrobić straty i zapewnić sobie awans na Mistrzostwa Świata?

Finałowy mecz barażowy o mundial od pierwszych minut dostarcza niesamowitych emocji. Grający przed własną publicznością Szwedzi szybko narzucili swoje warunki, co udokumentowali golem już w 19. minucie. Wtedy to Anthony Elanga wykorzystał zamieszanie w polskiej defensywie i dał gospodarzom prowadzenie. Stadion w Sztokholmie oszalał z radości, a przed zespołem Jana Urbana stanęło niezwykle trudne zadanie.

Błyskawiczna odpowiedź i piękny gol Zalewskiego

Stracona bramka na szczęście nie podcięła skrzydeł Biało-Czerwonym. Polacy ruszyli do odważniejszych ataków, co przyniosło skutek jeszcze przed przerwą. W 33. minucie nadzieje w serca polskich kibiców wlał Nicola Zalewski. Wahadłowy polskiej kadry popisał się znakomitym uderzeniem, doprowadzając do wyrównania. Wydawało się, że Polacy wrócili do gry na dobre.

Zimny prysznic tuż przed przerwą. Lagerbielke trafia na 2:1

Niestety, radość z remisu nie trwała długo. Gdy wszyscy myśleli już o zejściu do szatni przy wyniku 1:1, Szwedzi zadali kolejny cios. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego najwyżej w polu karnym wyskoczył Lagerbielke i precyzyjnym strzałem głową umieścił piłkę w siatce. Bramkarz reprezentacji Polski był bez szans, a gospodarze schodzą na przerwę, prowadząc 2:1.

Przed Polakami 45 minut prawdy. Awans wciąż w zasięgu!

Wynik 1:2 do przerwy stawia reprezentację Polski w bardzo trudnym położeniu. Przerwa w meczu to dla trenera Jana Urbana i jego sztabu czas na znalezienie sposobu na przełamanie szwedzkiej defensywy w drugiej połowie. Biało-czerwoni muszą zagrać odważniej i skuteczniej, jeśli marzą o wyjeździe na mundial. Jeden gol Polaków doprowadzi do dogrywki, więc walka o awans wciąż jest otwarta. Najbliższe 45 minut zapowiada się niezwykle emocjonująco.

