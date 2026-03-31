Szwecja - Polska. Ogromny skandal tuż przed pierwszym gwizdkiem! Haniebne zachowanie

Haniebne zachowanie przed meczem Szwecja - Polska

Po tym, gdy nasza drużyna pokonała w czwartek, 26 marca, na Stadionie Narodowym reprezentację Albanii 2:1, awansowała do finału baraży o mundial. Rywalem "Biało-czerwonych" jest zawsze dla nas niewygodna Szwecja. Jan Urban na mecz Szwecja - Polska delegował następującą jedenastkę: Kamil Grabara - Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Matty Cash, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Jakub Kamiński, Karol Świderski, Robert Lewandowski. Stawka meczu jest ogromna, a dodatkowym utrudnieniem jest to, że gramy na wyjeździe. Jeśli po 90. minutach na tablicy wyników widnieć będzie remis, dojdzie do dogrywki i ewentualnie do rzutów karnych. Niestety tuż przed pierwszym gwizdkiem arbitra, dali o sobie znać szwedzcy kibice, którzy podczas grania "Mazurka Dąbrowskiego" przeraźliwie gwiazdami i buczeli. To było haniebne...

Przypomnijmy, że do wielkiego skandalu doszło także tuż przed rozpoczęciem meczu Polska - Albania. Wówczas fatalnie zachowali się nasi kibicie, którzy gwizdali i buczeli podczas grania hymnu narodowego rywali. Takie obrazki musiał oglądać prezydent Karol Nawrocki, który siedział wówczas na trybunach. Na mecz Szwecja - Polska prezydent się nie wybrał, mimo że wcześniej regularnie dopingował "Biało-czerwonych", będąc na widowni.

W przypadku wygrania meczu ze Szwecją, Polska awansuje na piłkarskie mistrzostwa świata, które odbędą się w czerwcu i lipcu na stadionach w USA, Kanadzie i Meksyku. Naszymi rywalami będą wówczas Holandia, Japonia i Tunezja.

