Tyle pieniędzy dostaną piłkarze za awans na MŚ 2026! Fortuna!

Polska reprezentacja stanie przed szansą awansu na MŚ 2026, co wiąże się z ogromnymi korzyściami finansowymi.

Za kwalifikację do turnieju piłkarze mają otrzymać nawet 3 miliony dolarów, a PZPN dodatkowo zarobi na umowach sponsorskich.

Mimo wysokich kosztów organizacji wyjazdu do USA, korzyści z udziału w Mistrzostwach Świata są znaczące – sprawdź, ile dokładnie mogą zyskać!

Do awansu na tegoroczne Mistrzostwa Świata Polakom brakuje już tylko dwóch zwycięstw. W przypadku wygranej z Albanią w półfinale, w finale baraży zmierzą się z Ukrainą lub Szwecją. Jak podał portal Meczyki.pl., za awans na mundial piłkarze mają otrzymać aż 3 miliony dolarów – czyli 33 procent z 9 mln, które FIFA płaci federacjom za zakwalifikowanie się do MŚ.

Piłkarze nagle wyszli z hotelu przed meczem Polska – Albania. Co się dzieje?

PZPN dodatkowo zarobi dodatkowe 2,3 mln dolarów z kontraktów sponsorskich, zgodnie z zapisanymi w umowach premiami. Poza tym FIFA ma wypłacić uczestnikom mundialu po 1,5 mln dolarów na organizację wyjazdu do USA. Szacunki wskazują, że pod względem organizacyjnym mundial w USA będzie dla PZPN około dwa razy droższy niż turniej w Katarze. Sam przelot całej ekipy, sztabu, delegacji i sprzętu ma kosztować kilkaset tysięcy dolarów.

Premie na MŚ 2026:

Mistrz świata: 50 mln dolarów

Wicemistrz świata: 33 mln dolarów

Brązowy medalista MŚ: 29 mln dolarów

Czwarta drużyna MŚ: 27 mln dolarów

Ćwierćfinał: 19 mln dolarów

1/8 finału: 15 mln dolarów

1/16 finału: 11 mln dolarów

Udział w fazie grupowej: 9 mln dolarów

