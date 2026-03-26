Z kim Polska zagra w finale baraży MŚ 2026? Kiedy mecz Polaków o mundial?

Polska pokonała Albanię. Z kim zagramy o wyjazd na mundial?

Wszystko jasne! Polska zna już rywala w finale baraży o mundial 2026. Po zwycięstwie nad Albanią Biało-Czerwoni czekali na rozstrzygnięcie drugiego meczu i… nie mają dobrych wieści. To będzie prawdziwy hit i ogromne wyzwanie! Reprezentacja Polski zrobiła swoje i awansowała do finału baraży o mistrzostwa świata 2026. Podopieczni Jan Urban po trudnym meczu na PGE Narodowy pokonali Albanię, choć do przerwy przegrywali 0:1. Po zmianie stron nastąpiło jednak przebudzenie!

Bohaterami spotkania zostali Robert Lewandowski i Piotr Zieliński, którzy poprowadzili drużynę do zwycięstwa i odwrócili losy meczu. Kibice mogli odetchnąć z ulgą, ale prawdziwe emocje dopiero przed nami.

Polska - Albania: Polska zagra o wyjazd na mundial! Katusze i męczarnie, ale wygrywamy

Polacy z niecierpliwością czekali na wynik drugiego półfinału baraży, w którym Ukraina zmierzyła się ze Szwecją. Spotkanie rozegrano na neutralnym terenie w Walencji i zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem Szwedów aż 3:1.

Bezapelacyjnym bohaterem meczu został Viktor Gyökeres, który zdobył aż trzy bramki i praktycznie w pojedynkę rozstrzygnął losy rywalizacji.

9

Finał baraży: Kiedy mecz Polska - Szwecja?

To oznacza jedno – Polska zagra w finale baraży ze Szwecją! Decydujący mecz o awans na mundial odbędzie się 31 marca o 20:45 w Sztokholmie. Biało-Czerwonych czeka wyjazd i bardzo trudne zadanie, bo rywal jest w znakomitej formie i pokazał ogromną siłę ofensywną.

Stawka? Gigantyczna. Zwycięzca tego spotkania pojedzie na mistrzostwa świata 2026 i trafi do grupy z takimi drużynami jak Holandia, Japonia i Tunezja.