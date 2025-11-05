Alex Haditaghi wściekły na swojego piłkarza. Cała Polska się z niego śmiała

Prezes przeprasza za wybryk piłkarza

Kontrowersyjna sytuacja miała miejsce w trakcie spotkania wyjazdowego z Wisłą Płock, zakończonego porażką „Portowców” 0:2. Pod koniec pierwszej połowy Juwara, próbując przedrzeć się przez defensywę gospodarzy, padł na murawę w sposób, który bardziej przypominał scenę z teatru niż boiskową walkę o piłkę. Arbiter nie dał się jednak nabrać i bez wahania ukarał Gambijczyka żółtą kartką za próbę wymuszenia faulu.

Zachowanie zawodnika wywołało falę oburzenia, bardzo szybko zrobiło furorę w sieci. Kibice podzielili się na tych, co Juwarę wyśmiali i na tych, co go skrytykowali. Głos zabrał także sam właściciel Pogoni. „Chciałbym przeprosić w imieniu całego klubu za to, co wydarzyło się w poniedziałek. Postawa Musy była nieakceptowalna i sprzeczna z wartościami, jakie reprezentuje Pogoń Szczecin – uczciwością, sportowym duchem i szacunkiem dla rywala” – napisał Alex Haditaghi na platformie X.

No nie... 😏 Musa Juwara z symulką (co najmniej) kolejki 👀📺 Mecz Wisły Płock z Pogonią trwa w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/BeEMAQU9op— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 3, 2025

Działacz zaznaczył, że mimo dużych umiejętności i potencjału Juwary, jego zachowanie nie może zostać zignorowane. „W ciągu najbliższych dwóch dni porozmawiamy z zawodnikiem i wyciągniemy konsekwencje. W imieniu Pogoni przepraszam całą Ekstraklasę oraz kibiców. Zapewniam, że takie sytuacje nie będą mieć miejsca w przyszłości” – zakończył stanowczo Haditaghi.