Hiszpanie wypomnieli Lewandowskiemu porażkę sprzed 16 lat! Teraz ma szansę na rewanż

Lewandowski ma złe wspomnienia z Clubem Brugge! Porażka kilkanaście lat temu

Robert Lewandowski wrócił już do pełnej sprawności i wystąpił nawet kilkanaście minut w meczu z Elche w lidze hiszpańskiej. Wcześniej obawiano się, że Polak może opuścić nawet kolejne mecze reprezentacji w połowie listopada, ale błyskawicznie wrócił po kontuzji odniesionej w meczu z Litwą i jest już do dyspozycji Hansiego Flicka zdecydowanie wcześniej. Barcelona w nadchodzącym meczu Ligi Mistrzów zmierzy się z Club Brugge i będzie to dla niej duża szansa na poprawienie dorobku punktowego – zwycięstwo pozwoli Barcelonie zbliżyć się do czołowej ósemki, zrównać się punktami z Lierpoolem, Realem Madryt i PSG, czy przeskoczyć Tottenham. Niewykluczone, że właśnie w starciu z nieco słabszym rywalem Lewandowski dostanie więcej minut po powrocie z przerwy wymuszonej urazem. Co ciekawe, ma też z tym klubem rachunki do wyrównania.

Hiszpański dziennik „Marca” dotarł bowiem do meczu sprzed... 16 lat! Wtedy to młody Robert Lewandowski, jeszcze jako zawodnik Lecha Poznań, mierzył się z Club Brugge w eliminacjach Ligi Europy w sezonie 2009/2010. „Kolejorz” był blisko wyeliminowała belgijskiego zespołu i gry w fazie grupowej – pierwszy mecz we Wronkach wygrał 1:0. W drugim jednak Belgowie odrobili straty i doprowadzili do dogrywki, a następnie rzutów karnych. W nich 4:3 wygrał Club Brugge, a jednym z tych, którzy nie trafili do siatki, był właśnie Robert Lewandowski!

Olaf Lubaszenko o Lewandowskim: "Za naszego życia taki już może się nie pojawić" [WYWIAD]

Teraz, po 16 latach, Robert Lewandowski ma okazję zrewanżować się belgijskiemu zespołowi za tę porażkę, choć nawet trudno powiedzieć, czy sam pamięta to starcie. Polak z pewnością, jeśli pojawi się na murawie, zrobi wszystko, by trafić do siatki, ale przede wszystkim dlatego, że obecnie musi walczyć o pierwszy skład i do tej pory nie zdobył jeszcze gola w Lidze Mistrzów w tym sezonie. A co do Club Brugge i dwumeczu z Lechem Poznań, to jest jeszcze jedna ciekawostka – w belgijskim zespole grał i wykorzystał swoją jedenastkę... Vadis Odjidja-Ofoe, późniejsza gwiazda Legii Warszawa.

