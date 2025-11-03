Barcelona wciąż nie zapłaciła polskim klubom za Lewandowskiego? Teraz reagują kolejni

Kasa za Lewandowskiego

Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się w dzienniku „Marca”, gdzie dziennikarze twierdzili, że Barcelona nadal winna jest Bayernowi 10,688 mln euro – to część należności wynikająca z rozłożonego na raty transferu polskiego napastnika.

Dodatkowo przypomniano o tzw. opłatach solidarnościowych, które muszą trafić do klubów, w których Lewandowski występował w przeszłości. Zgodnie z tym mechanizmem Borussia Dortmund powinna otrzymać 78 tys. euro, Lech Poznań – 119 tys., Znicz Pruszków – 113 tys., a MKS Varsovia – 169 tys. euro. Mniejsze kwoty miały przypaść również Legii Warszawa (50 tys.) oraz Delcie Warszawa (33 tys.).

ROBERT LEWANDOWSKI PO LITWA – POLSKA. PADŁY BARDZO WAŻNE SŁOWA

Bayern odpowiada

Szybko jednak okazało się, że sensacyjne doniesienia nie mają pokrycia w rzeczywistości. Najpierw polskie kluby zdementowały pogłoski o rzekomych zaległościach, a następnie potwierdzenie przyszło bezpośrednio z Monachium.

– Odpowiedź jest prosta: wszystko zostało zapłacone – oświadczył Jan-Christian Dreesen, dyrektor generalny Bayernu Monachium, odpowiadając na pytania o status rozliczeń z Barceloną.

Robert Lewandowski trafił na Camp Nou w lipcu 2022 roku za kwotę około 45 mln euro. Od tamtej pory rozegrał w barwach Blaugrany 156 spotkań, w których zdobył 105 bramek. Choć jego czteroletni kontrakt obowiązuje do czerwca 2026 roku, w mediach coraz częściej pojawiają się spekulacje, czy kapitan reprezentacji Polski przedłuży umowę choćby o jeden dodatkowy sezon.