FC BARCELONA

37-letni Lewandowski poprzedni mecz rozegrał w reprezentacji 12 października, kiedy m.in. po jego golu biało-czerwoni pokonali w Kownie Litwinów 2:0 w eliminacjach mistrzostw świata. Następnego dnia, dość niespodziewanie, okazało się, że zawodnik Barcy nabawił się urazu mięśnia uda i będzie musiał pauzować kilka tygodni. Pierwsze rokowania mówiły o czterech, a nawet sześciu, a skończyło się na trzech. „Lewy” opuścił m.in. ubiegłotygodniowe El Clasico, w którym Barcelona uległa w Madrycie Realowi 1:2. W piątek trener Hansi Flick, który również wrócił na ławkę Barcelony po dyskwalifikacji, ogłosił, że snajper jest już w pełni sił i znajdzie się w kadrze na potyczkę z Elche.

Polak zaczął jako rezerwowy, a na boisku pojawił się w 74. minucie, zastępując Marcusa Rashforda. Anglik 13 minut wcześniej podwyższył prowadzenie Barcelony z dziewiątą drużyną La Liga na 3:1 i - jak się okazało - jednocześnie ustalił wynik. Gospodarze już po 11 minutach wygrywali 2:0 po trafieniach Lamine'a Yamala i Ferrana Torresa. Krótko przed końcem pierwszej połowy honorową bramkę dla Elche uzyskał Rafa Mir.

Barcelona po niedzielnym zwycięstwie wróciła na pozycję wicelidera. Ma 25 punktów i o pięć ustępuje Realowi Madryt. Stołeczna ekipa w sobotę rozbiła znajdującą się w strefie spadkowej Valencię 4:0. Bohaterem „Królewskich” ponownie był niezawodny Kylian Mbappe, który zdobył dwie bramki - w 19. minucie z rzutu karnego i dwanaście minut później. Francuz ma już 13 trafień w lidze, a jego najlepszy rywal w klasyfikacji strzelców - Argentyńczyk Julian Alvarez z Atletico Madryt - strzelił siedem goli.

Trzeci z dorobkiem 23 punktów jest Villarreal, który przed własną publicznością nie dał szans Rayo Vallecano. Najbliższego rywala Lecha Poznań w Lidze Konferencji pokonał 4:0. Czwartą lokatę zajmuje Atletico Madryt - 22 pkt po wygranej z Sevillą 3:0.

