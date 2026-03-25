Arka Gdynia zmienia trenera! Dawid Szwarga zwolniony!

Arka Gdynia zwalnia Dawida Szwargę po słabych wynikach w Ekstraklasie, co jest już siódmą zmianą trenera w lidze.

Mimo wprowadzenia Arki do Ekstraklasy, Szwarga zdobył z zespołem zaledwie 30 punktów w 26 meczach, plasując ich na spadkowej pozycji.

Zarząd klubu i trener zgodnie uznali, że zakończenie współpracy jest najlepszym rozwiązaniem dla obu stron.

Kto przejmie stery w Arce Gdynia i czy nowy trener odwróci losy drużyny? Dowiedz się więcej!

Dariusz Szwarga przejął Arkę Gdynia 9 grudnia 2024 roku po trenerze Tomaszu Grzegorczyku i wprowadził zespół do PKO BP Ekstraklasy. W najwyższej klasie Gdynianie spisują się jednak bardzo słabo – w 26 ligowych spotkaniach wywalczyli 30 punktów i plasują się na spadkowej, 16. pozycji. Żółto-niebiescy najgorzej radzą sobie na wyjazdach – w 13 meczach zanotowali jeden triumf i jeden remis oraz 11 porażek, przy bilansie bramkowym 6-30. Jedyne zwycięstwo arkowcy odnieśli 9 marca w Płocku, gdzie 3:0 pokonali innego beniaminka Wisłę. Akurat była to jedyna ligowa konfrontacja, której z ławki rezerwowych nie poprowadził Szwarga – 35-letni szkoleniowiec był zawieszony za żółte karki i oglądał to spotkanie z trybun. W ostatniej kolejce wszystko wróciło do wyjazdowej normy – Gdynianie przegrali w Kielcach 0:3 z Koroną.

W środę, jak poinformował klub, odbyło się cykliczne spotkanie trenera Dariusza Szwargi z jego władzami - zarządem, głównym akcjonariuszem Marcinem Gruchałą oraz dyrektorem sportowym Veljko Nikitoviciem - poświęcone podsumowaniu minionej kolejki oraz analizie aktualnej sytuacji drużyny.

„Podczas długiej i szczerej rozmowy omówiono zarówno kwestie sportowe, jak i inne okoliczności mające wpływ na bieżące funkcjonowanie drużyny, w tym kwestie rodzinne samego trenera. Wspólnie przeanalizowano aktualną sytuację klubu oraz możliwe działania, które mogłyby przyczynić się do jej poprawy” – przekazano w komunikacie. "Tym samym misja trenera Dawida Szwargi w Arce Gdynia dobiegła dzisiaj końca. Najbliższe treningi pierwszego zespołu poprowadzi asystent trenera Tomasz Włodarek" – dodano.

Według nieoficjalnych informacji szkoleniowcem Gdynian ma zostać Dawid Kroczek, który znajduje się obecnie w sztabie Rakowa Częstochowa.

Arka Gdynia jest siódmym zespołem ekstraklasy, w którym w tym sezonie doszło do zmiany trenera. Wcześniej do takiego ruchu doszło w Rakowie, Piaście Gliwice, Pogoni Szczecin, Radomiaku Radom, Legii Warszawa oraz Widzewie Łódź. Ta ostatnia drużyna miała najwięcej szkoleniowców, bowiem zatrudniony 5 marca Aleksandar Vuković jest już czwartym.

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich? Pytanie 1 z 17 Jak nazywa się ten piłkarz? Ludovic Obraniak Eugen Polanski Ariel Borysiuk Następne pytanie

