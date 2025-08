Arkadiusz Reca zaprezentował się przed warszawską widownią w drugiej połowie. Na pewno nie tak wyobrażał sobie debiut w Legii Warszawa. Zamiast wygranej był remis z Arką Gdynia, a on zaraz po wejściu został ukarany żółtą kartką. Jednak kilka razy zademonstrował swoje walory. W końcówce, właśnie po jego dośrodkowaniu dobrą okazję miał Paweł Wszołek.

Reca: Potrzebuję jeszcze kilku mocniejszych treningów

- Cieszę się bardzo z debiutu - powiedział Reca. - Musiałem odzyskać formę, bo nie byłem z drużyną podczas okresu przygotowawczego. Cieszę się, że miałem już okazję zagrać. Potrzebuję jeszcze kilku mocniejszych treningów, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Mało mi brakuje. Jeszcze kilka treningów i mam nadzieję, że wrócę do optymalnej formy. Zostaję po treningach i nadrabiam - przekonywał nowy nabytek.

Transfer do Legii to dla Recy krok naprzód

Kadrowicz wrócił do Ekstraklasy po siedmiu latach występów we Włoszech. Na poziomie Seria A rozegrał 113 meczów. Ostatnio związany był z drugoligową Spezią. Po zakończeniu sezonu jego kontrakt nie został przedłużony. Z Legią podpisał umowę na trzy lata.

- Cieszę się bardzo, że trafiłem do tak wielkiego klubu, jakim jest Legia - podkreślił Reca. - Naprawdę nie brakuje tutaj nic. Ciężko trenuję. Daję z siebie maksa w treningach, żeby jak najszybciej wrócić do formy i móc pomóc drużynie. Trafiłem do naprawdę bardzo fajnego miejsca. Uważam, że to jest krok do przodu w mojej karierze - zaznaczył.

Legia nie jest zadowolona z wyniku z Arką

Legia w starciu z Arką nie zdołała przechylić szali na swoją korzyść.

- Wydaje mi się, że kontrolowaliśmy mecz - ocenił Reca. - Nie do końca jesteśmy zadowoleni z wyniku, bo mieliśmy sytuację i powinniśmy ją wykorzystać. I też tak się dzieje, że jeżeli sytuacje, które masz i są one mniej więcej stuprocentowe i ich nie wykorzystasz, to potem cierpisz, tracisz bramkę, przegrywasz mecz. W tym wypadku zremisowaliśmy. Nie jesteśmy zadowoleni z tego wyniku - wyznał.

Legia ma dużo jakości

W porównaniu do rewanżu z Banikiem Ostrawa trener Edward Iordanescu w meczu z Arką dokonał wielu zmian w składzie.

- Myślę, że zmiany nie wpłynęły na wynik, bo przecież mamy dużo jakości - stwierdził Reca. - Było dużo rotacji, ale też tak trzeba robić, bo gramy co trzy dni i trener musi rotować składem - dodał.

Dadzą z siebie wszystko w starciu z AEK Larnaka

Reca został zgłoszony do rozgrywek w Lidze Europy. 7 sierpnia będzie miał okazję błysnąć podczas wyjazdowego spotkania z cypryjskim AEK Larnaka w III rundzie eliminacji.

- Na pewno pogoda nie będzie sprzyjała, bo wiem, że tam jest bardzo ciepło - zaznaczył Reca. - Być może pojedziemy trochę szybciej, żeby tam się przygotować. Damy z siebie wszystko, żeby wrócić z pozytywnym rezultatem - zapewnił obrońca warszawskiej drużyny.

