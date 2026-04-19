Ależ emocje w Ekstraklasie. Szymon Marciniak zmienił decyzję po analizie VAR!

W niedzielę, 19 kwietnia, Raków Częstochowa pokonał Cracovię 4:1 w meczu 29. kolejki Ekstraklasy.

Sędzia Szymon Marciniak, po analizie VAR, zmienił swoją decyzję z żółtej kartki na czerwoną dla Amira Al-Ammariego z Cracovii oraz podyktował rzut karny dla Rakowa.

Liderem tabeli Ekstraklasy jest Lech Poznań (49 pkt), wyprzedzając Górnika Zabrze (46 pkt) i Wisłę Płock (45 pkt).

Raków Częstochowa pewnie wygrywa z Cracovią

29. kolejka Ekstraklasy tradycyjnie rozpoczęła się w piątek. Tego dnia rozegrane rozstały dwa spotkania: w Katowicach tamtejszy GKS pokonał Motor Lublin 3:2, a w Warszawie Legią wygrała z Zagłębiem Lubin 1:0. W sobotę z kolei odbyły się cztery spotkania: Radomiak Radom - Widzew Łódź (2:1), Górnik Zabrze - Korona Kielce (1:0), Pogoń Szczecin - Lech Poznań (1:2) i Bruk-Bet Termalica - Wisła Płock (1:3). Niedzielna przygoda kibiców z Ekstraklasą rozpoczęła się od starcia Rakowa Częstochowa z Cracovią Kraków. "Medaliki" pokazały rywalom miejsce w szeregu, pewnie wygrywając 4:1. Spotkanie sędziował nasz najlepszy arbiter - Szymon Marciniak. Jego jedna decyzja - zmieniona po analizie VAR - na długo zapadnie w pamięci.

Szymon Marciniak podyktował karnego i dał czerwoną kartkę. VAR w akcji

Chodzi o sytuację z końcówki pierwszej połowy. Patryk Makuch wpadł w pole karne i został powalony przez Amira Al-Ammariego. Nie dość, że Szymon Marciniak podyktował rzut karny, to jeszcze wlepił czerwoną kartkę graczowi Cracovii. Najpierw wyciągnął "żółtko", ale po analizie VAR zmienił decyzję. Jedenastkę na gola zamienił Jonatan Braut Brunes i Raków do przerwy prowadził 2:0 (pierwszego gola strzelił Makuch). Po zmianie stron Cracovia zdobyła gola kontaktowego - do siatki trafił Dijon Kameri. Potem jednak strzelali już tylko Częstochowianie. Najpierw drugą bramkę zaliczył Makuch, a później Leonardo Rocha. W następnej kolejce Raków Częstochowa zmierzy się na wyjeździe z Lechią Gdański, a Cracovia z Zagłębiem Lubin. W tabeli Ekstraklasy prowadzi Lech Poznań (49 pkt) przed Górnikiem Zabrze (46 pkt) i Wisłą Płock (45 pkt).

