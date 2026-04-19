Lech Poznań kontynuuje marsz po obronę tytułu mistrza Polski, pokonując Pogoń Szczecin 2:1.

Duet Luis Palma i Ali Gholizadeh napędzał grę Kolejorza, a decydujące bramki padły po sporych emocjach.

Mimo zmarnowanych szans i nerwowej końcówki, Lech utrzymał prowadzenie. Czy duński trener Niels Frederiksen poprowadzi zespół do kolejnego zwycięstwa w nadchodzącym hicie z Legią?

Mikael Ishak nie mógł się wstrzelić z Pogonią

Pogoń to ulubiony rywal Mikaela Ishaka. Kapitan strzelił osiem goli drużynie ze Szczecina. Wprawdzie tym razem okazji mu nie brakowało, ale jednak nie zdołał powiększyć strzeleckiego dorobku. W pierwszej połowie próbował trzy razy, ale za każdym razem górą był Valentin Cojocaru. To rumuński bramkarz trzymał gospodarzy w grze, ale i on w końcu skapitulował. Pokonał go jeszcze przed przerwą Antoni Kozubal. W tej sytuacji pomocnik Lecha miał dużo szczęścia. Uderzył zza pola karnego, ale piłka odbiła się od obrońcy Pogoni i wpadła do siatki.

Luis Palma przypieczętował wygraną Lecha

Od początku drugiej połowy mistrz Polski stwarzał sobie kolejne okazje. Znów snajperski nos zawiódł Ishaka. Później Palma wystąpił w roli asysta. Zagrał do Patrika Walemarka, ale ten fatalnie spudłował. Z kilku metrów uderzył wysoko nad bramką.

Jednak po godzinie gry wysiłki Kolejorza przyniosły efekt. Świetnym podaniem popisał się Ali Gholizadeh, a całość zakończył Palma, który zdobył bramkę. Lech miał spotkanie pod kontrolą, ale po trafieniu Paula Mukairu w końcówce zrobiło się nerwowo.

Niels Frederiksen: To był szalony mecz

Pogoń zwietrzyła szansę. Na domiar złego kontuzji doznał bramkarz Płamen Andrejew. Goście wykorzystali limit zmian i zanosiło się, że między słupkami stanie zawodnik z pola. Ale Bułgar dotrwał do końca, a Lech utrzymał wygraną.

- To był szalony mecz - powiedział Niels Frederiksen, cytowany przez klubowe media. - Mieliśmy wszystkie narzędzia do tego, żeby zamknąć to spotkanie zdecydowanie wcześniej. Jednak zmarnowaliśmy wiele sytuacji, a pod koniec obraz tego starcia zmienił się. Mogliśmy stracić to, co wypracowaliśmy we wcześniejszej fazie. To zasłużona wygrana - podkreślił duński trener Lecha, przed którym w następnej kolejce hitowe starcie u siebie z Legią.

