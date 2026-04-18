Wojciech Szczęsny i Łukasz Fabiański, legendy polskiej bramki, obchodzą urodziny, mając za sobą wyjątkową rywalizację i przyjaźń.

Ich drogi splatały się w Arsenalu i reprezentacji Polski, gdzie wzajemnie się napędzali, osiągając szczyty profesjonalizmu.

Trener Andrzej Dawidziuk ujawnia, co sprawiło, że mimo różnych stylów, obaj stali się wzorem dla młodych bramkarzy.

Trener Andrzej Dawidziuk odkrył talent Łukasza Fabiańskiego

Przez lata Fabiański i Szczęsny rywalizowali o pozycję numer 1 w polskiej bramce, ale spotkali się także w Arsenalu Londyn. Choć byli konkurentami do miejsca w składzie, to jednak nie było między nimi złych emocji. Walczyli, ale wszystko odbywało się na zasadach fair play. Napędzali się wzajemnie.

Szczęsny z Fabiański w jednej bramce stali

Łączyła ich wyjątkowa relacja. Szczególnie widać to było, gdy Fabiański pożegnał się z kadrą. Ostatni mecz rozegrał z San Marino na Stadionie Narodowym w eliminacjach mistrzostw świata 2022. To wtedy Szczęsny w mediach społecznościowych opublikował emocjonalny wpis na temat kolegi. Zamieścił przy tym ich wspólne zdjęcie, gdy występowali w Arsenalu.

„Łukaszu, długa ta nasza wspólna droga… Raz ty, raz ja i tak na zmianę, ale dzisiaj dzień jest tylko twój. I choć twoja skromność nie pozwoli ci się do tego przyznać, to wiedz, że dla tej reprezentacji byłeś wyjątkowy. Tak jak dla mnie wyjątkowa była rywalizacja z tobą. Dziękuję za każdą wspólną chwilę i za bycie motywacją do ciężkiej pracy!” - napisał Szczęsny.

Fabiański rozegrał w reprezentacji Polski 57 meczów. Licznik Szczęsnego zatrzymał się na 84 występach, co jest najlepszym wynikiem w historii drużyny narodowej. W tamtym wpisie obecny bramkarz Barcelony pozwolił sobie jeszcze na mały dopisek.

„Jak co roku od 16 lat, 18 kwietnia czekam na wiadomość” - w ten sposób nawiązał do daty ich urodzin.

Andrzej Dawidziuk: Zwracali uwagę na każdy detal

Obu legendarnych bramkarzy doskonale zna Andrzej Dawidziuk. To on odkrył talent Fabiańskiego i sprowadził go do MSP Szamotuły.

- Miałem wpływ na piłkarski rozwój Fabiana - mówi trener bramkarzy reprezentacji Polski. - Kształtując jako piłkarza, ale i człowieka. Właśnie w Szamotułach przeszedł nie tylko drogę piłkarską, ale także tam uczęszczał do szkoły i zdał maturę. Krok po kroku realizował swoje cele. To, co prezentował jako nastolatek, później potwierdził w seniorskiej piłce. Wyróżniała go determinacja, profesjonalizm, zwracanie uwagi na każdy detal. Ale to samo cechowało Wojtka - dodaje.

Szczęsny powtórzył wyczyn Tomaszewskiego na mundialu

Drogi Fabiańskiego i Szczęsnego przecinały się właśnie w reprezentacji Polski.

- Wojtka poznałem w kadrze U-15 - opowiada Dawidziuk. - Z MSP Szamotuły był m.in. na obozie w Karpaczu. Później spotkaliśmy się przed EURO 2008, gdy został dowołany do drużyny. Spędził z nami tydzień. To było jego pierwsze obcowanie z pierwszą kadrą. Przeżyliśmy fantastyczne chwile, jak awans na MŚ w Katarze, gdzie odegrał ważną rolę. Powtórzył wyczyn Jana Tomaszewskiego z MŚ 1974 i też obronił dwa rzuty karne w turnieju. Potem był pamiętny baraż z Walią, w którym spisał się świetnie i w ostatniej kolejce wybronił rzut karny, dając promocję na EURO 2024 - przypomina.

Szczęsny i Fabiański to kawał historii polskiej bramki

Dawidziuk nie ma wątpliwości, że obaj bramkarze mogą być wzorem dla młodego pokolenia.

- Są bramkarzami o różnych profilach - wyjawia szkoleniowiec. - Mają różną osobowość, charaktery, inne style bronienia. Jednak łączy ich to, że osiągnęli topowy poziom. Stanowili o sile reprezentacji i drużyn klubowych. To kawał historii polskiej bramki. Idealny przykład dla młodych, że warto być sobą, a nie kopiować kogoś innego. Trzeba być naturalnym - przekonuje.

Zawsze byli ambitni i charakterni. Napędzali się wzajemnie

Szkoleniowiec zwraca uwagę na podejście obu bramkarzy.

- EURO 2016 pokazało, że obaj byli ważni i potrzebni reprezentacji - wyjaśnia. - Szczęsny zaczął jako „jedynka”, ale z Irlandią Płn. doznał urazu. Wskoczył Fabiański i spisał się kapitalnie. Był jednym z architektów sukcesu, jakim był awans do ćwierćfinału. Do dziś mam w głowie jego nieprawdopodobną interwencję ze Szwajcarią. Oni świetnie się uzupełniali. Zawsze byli ambitni i charakterni. Mimo że każdy z nich chciał grać, to jednak potrafili uszanować decyzję trenerów, o tym, kto broni, a kto będzie rezerwowym. Napędzali się wzajemnie - twierdzi.

Wprawdzie w kadrze już nie występują, ale wciąż są w grze. Szczęsny jest w kadrze Barcelony, a Fabiański - West Hamu.

- Pokazują, jak wielką miłością jest dla nich piłka. Mam do nich szacunek za to, że mimo upływu lat, wciąż potrafią znaleźć w sobie motywację - ocenia trener Dawidziuk.

