Jakub Moder powraca do reprezentacji Polski po kontuzji, umacniając swoją pozycję w Feyenoordzie.

Polski pomocnik ujawnia swoją nietypową, przedmeczową rutynę, która zaskakuje nawet Roberta Lewandowskiego.

Czym jest ten "magiczny" napój i dlaczego Moder wierzy w jego moc? Dowiedz się więcej!

Zawsze dobrze czuł się w reprezentacji Polski

Z kadry wypadł przez kontuzję pleców. Nie było go w niej przez dziewięć miesięcy. Ucieszył się z powołania i z występu przeciwko Albanii.

- Opuściłem trzy zgrupowania, więc sama reprezentacja nie zmieniła się aż tak bardzo - tłumaczył Moder, cytowany przez portal Łączy nas piłka. - Są ci sami zawodnicy. jest kilku nowych, jak zawsze. Ja się tu zawsze dobrze czułem i zawsze dobrze jest tu przyjeżdżać. Kiedy oglądałem mecze kadry i wszystko, co się działo wokół reprezentacji, to miałem poczucie, że chciałbym tu być - podkreślał.

Jakub Moder woli być liderem na boisku, a nie w szatni

Trener Feyenoordu Robin van Persie stawia na polskiego pomocnika, a ten go nie zawodzi. Przed przyjazdem na zgrupowanie strzelił gola z rzutu karnego. To było cenne trafienie, bo zapewniło remis 1:1 z Ajaksem.

- Myślę, że kibice doceniają, że zawsze walczę i stawiam drużynę na pierwszym miejscu - wyznał Moder. - Jeśli jednak mówimy o byciu liderem, to bardziej jestem nim na boisku niż w szatni. Tam są inni od przemawiania, ja wolę pokazywać to grą. Czuję, że jestem ważną postacią w drużynie. Szkoleniowiec może na mnie liczyć - zaznaczył.

Feyenoord ma lepszych piłkarzy i wygrywa jakością

Na czele ligi holenderskiej jest PSV Eindhoven. Feyenoord zajmuje drugie miejsce i traci do lidera 15 punktów. Nad trzecim Nijmegen ma trzy oczka przewagi, a nad czwartym Ajaksem pięć.

- Na szczęście nic się nie zmieniło w tabeli - tłumaczył Moder w kulisach ze zgrupowania kadry. - Te mecze są trochę na styku. Często wygrywamy jakością z przodu, którą mamy. Mamy po prostu lepszych zawodników. Mamy dobrego napastnika z Japonii - przyznał.

Jakub Moder: W dzień meczu muszę wypić buteleczkę soku pomidorowego

Podczas zgrupowania kadry pomocnik wyjawił, co robi przed meczami.

- Idę wypić sok pomidorowy - zdradził Moder. - To jest moja rutynka. To jest moja jedyna rutyna przedmeczowa. Poważnie mówię. To siedzi w mojej głowie. Na pewno trochę potasu się przyda. W dzień meczu muszę wypić buteleczkę. Nie jest to zbyt smaczne. Smakuje trochę jak zimna pomidorówka. Ale jak trzeba, to trzeba. Jakby jakaś firma od soku pomidorowego chciała mnie sponsorować, to zapraszam - zaapelował.

Zaskoczył nawet Roberta Lewandowskiego

Moder zaskoczył kapitana reprezentacji Polski. W kulisach widać, jak Moder z butelką soku dosiada się do stolika, gdzie siedzi Robert Lewandowski. Zdziwiony kapitan spojrzał na niego i zapytał: „Co ty pijesz? Przed meczem?” W odpowiedzi usłyszał: "Sok pomidorowy. Zawsze".

11

QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz Pytanie 1 z 10 Jaki był ostatni klub, w którym pracował? Legia Warszawa Śląsk Wrocław Lech Poznań Górnik Zabrze Następne pytanie