Reprezentacja Polski staje do walki w finale barażowym o awans na Mistrzostwa Świata.

Po pokonaniu Albanii, Biało-Czerwoni zmierzą się ze Szwecją, która rozbiła Ukrainę.

Czy Polacy powtórzą sukces sprzed lat i znów odbiorą Szwedom marzenia o mundialu?

Sprawdź, czy nasi piłkarze wywalczą awans na Mistrzostwa Świata!

Szwedzi mają najsilniejszą kadrę spośród polskiej ścieżki barażowej

W półfinale Polska pokonała na Stadionie Narodowym w Warszawie Albanię 2:1, a Szwecja rozbiła na wyjeździe Ukrainę. Wygrała 3:1, a hat-trickiem w Walencji popisał się Viktor Gyoekeres.

- Na pewno rozmiarami tego zwycięstwa jestem trochę zaskoczony - przyznał Urban po zawodach z Albanią, cytowany przez PAP. - Mówiłem już wcześniej, że „na papierze” to właśnie Szwedzi mieli najsilniejszą kadrę spośród drużyn naszej ścieżki barażowej. Takie nazwisko jak Gyokeres mówi samo za siebie - docenił gwiazdę Szwedów.

Polscy piłkarze wylecieli na mecz ze Szwecją. Wielkie skupienie. Nie zapomnieli o najważniejszym

Szwecja po wygranej z Ukrainą jest na fali?

Wprawdzie ekipa Trzech Koron ma za sobą fatalne eliminacje MŚ, ale nowy trener Graham Potter powoli odmienia oblicze drużyny. Pokazał to właśnie zwycięski baraż z Ukrainą. Czy czary i magia Anglika wystarczą na polską kadrę?

- Zwycięstwo nad Ukrainą sprawiło, że będą na fali - zaznaczył Urban. - Na pewno dostrzegą szansę na sukces. Przecież po bardzo słabych eliminacjach nagle są o jedno spotkanie od awansu do mistrzostw świata. Poza tym zagrają przed własną publicznością. To wszystko sprawia, że role się odwrócą. To Szwecja będzie faworytem meczu z Polską - przekonywał szkoleniowiec drużyny narodowej.

Szwecja - Polska. Ostatni trening Polaków przed wylotem do Sztokholmu. Bojowe nastroje! [ZDJĘCIA]

Jan Urban: Bardzo chciałbym pojechać na mundial

Trzeba przyznać, że Szwecja zawsze była trudnym rywalem dla Polski. Bilans 28 meczów jest korzystny dla gospodarzy. Zanotowali 15 wygranych, cztery razy był remis, a dziewięć razy górą byli Biało-czerwoni. Bilans bramkowy: 59-41 dla Szwedów. Po raz ostatni na ich terenie zwyciężyliśmy w 1930 roku. Ale to tylko statystyka, którą można poprawić.

- Nie czuję jednak jakiejś specjalnej nerwowości. Pesel robi swoje... Ale na mundial bardzo chciałbym pojechać - dodał trener Urban.

Inspiracją dla reprezentantów Polski niech będzie starcie sprzed czterech lat. Wtedy w barażu pokonaliśmy Szwedów 2:0 na Stadionie Śląskim. Bramki zdobyli Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. w ten sposób wywalczyliśmy promocję na mundial w Katarze. Dlatego znów wyrwijmy im ten awans!

Szwedzi szykują prowokację?! Tak piszą o naszej gwieździe: "Jest niezrównoważony"

