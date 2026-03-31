W Szwecji głośno o słowach Bońka! Piszą o rozłamie w Polsce

Przed meczem Szwecja-Polska narasta napięcie, a szwedzkie media donoszą o „rozłamie w Polsce”.

Trener Jan Urban próbował zdjąć presję z drużyny, ale Zbigniew Boniek skrytykował jego słowa, twierdząc, że Polska jest lepsza.

Wypowiedzi Bońka wywołały szerokie echa, sugerując podział w polskim obozie przed kluczowym spotkaniem.

Przed meczem Szwecja - Polska w finale baraży o mundial selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban starał się prenieść presję faworyta na Szwecję.

- Na papierze Szwecja jest silniejsza. Mieć napastnika takiego jak Gyökeres to prawdziwy as w rękawie. Tacy zawodnicy chcą grać na wielkiej scenie. Byliśmy faworytami przeciwko Albanii, ale nie ma wątpliwości, że Szwecja jest faworytem przeciwko Polsce u siebie. Ale my też mamy swoje marzenia - cytuje słowa Jana Urbana "Aftonbaldet".

Te wypowiedzi wywołały reakcję legendy polskiego futbolu Zbigniewa Bońka. "Zibi" w rozmowie z portalem Meczyki.pl podkreślał, że zupełnie nie zgadza się ze słowami Jana Urbana, jego byłego kolegi z reprezentacji Polski.

- Posłuchałem konferencji Jana Urbana. Dobrze, że trener chce zdjąć presję z zawodników, żeby psychicznie byli dobrze przygotowani, to rozumiem. Ale z jednego musimy zdawać sobie sprawę. My jesteśmy lepsi od Szwedów - powiedział Zbigniew Boniek. - Mamy więcej jakości, więcej zawodników, którzy potrafią być kreatywni, wygrywać pojedynki jeden na jeden. Są takie momenty w życiu i w piłce, że trzeba pojechać i trzeba wygrać mecz, jak kiedyś Polacy wygrali z Niemcami, jak kiedyś wygrało się ważny mecz z Grecją. To jest spotkanie, które trzeba wygrać, was absolutnie na to stać i tego oczekują polscy kibice - dodał "Zibi". Szwedzkie media szeroko cytują wypowiedzi Jana Urbana i Zbigniewa Bońka. "Rozłam w Polsce" - pisze "Aftonbladet", podkręcając atmosferę przed meczem i sugerując podział w polskim obozie.

Kto będzie górą w meczu Szwecja - Polska? Faworytem bukmacherów są gospodarze. Sztuczna inteligencja również wytypowała minimalne zwycięstwo zespołu "Trzech Koron".

- Jeśli spojrzeć na to, ile punktów zdobyli w eliminacjach w porównaniu z nami, trudno powiedzieć, że to my powinniśmy być faworytami. Gra u siebie może coś znaczyć. Ale patrząc na wyniki na przestrzeni czasu, trudno twierdzić, że jesteśmy faworytami - stwierdził Graham Potter, selekcjoner reprezentacji Szwecji.

Sonda Kto wygra mecz Szwecja - Polska w barażach o MŚ 2026? Szwecja Polska