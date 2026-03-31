Sztuczna inteligencja wytypowała wynik meczu Szwecja - Polska! Fatalna prognoza!

Mecz Szwecja - Polska zdecyduje o awansie na Mistrzostwa Świata, a emocje sięgają zenitu.

Sztuczna inteligencja przewiduje minimalne zwycięstwo Szwecji, stawiając Polskę w trudnej sytuacji.

Czy Biało-Czerwoni przełamią historyczną passę i zaskoczą bukmacherów?

Tylko jedno zwycięstwo dzieli reprezentację Polski od awansu do mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. We wtorek o 20.45 piłkarze Jana Urbana zagrają w Sztokholmie ze Szwecją. Łatwo na pewno nie będzie, po zespół "Trzech Koron" po fatalnych eliminacjach ostatnio prezentuje się dużo lepiej. W czwartkowym półfinale baraży Szwecja pokonała w Walencji występującą tam w roli gospodarza Ukrainę 3:1, po trzech golach Viktora Gyokeresa. Skandynawów prowadzi od jesieni 2025 roku Graham Potter i widać, że ma dobry pomysł na ten zespół.

Kto wygra mecz Szwecja - Polska w finale baraży o MŚ 2026?

Na wyjazdowe zwycięstwo nad Szwecją Polska czeka od... 1930 roku. - Historia niech pozostanie historią. My gramy tutaj o swoją przyszłość. Mamy swoje marzenia i tę nową historię na pewno napiszemy we wtorek - powiedział Jakub Kamiński, obecnie jeden z czołowych piłkarzy reprezentacji Polski.

Faworytem bukmacherów są jednak Szwedzi. Niestety, zgadza się z nimi sztuczna inteligencja. Zapytaliśmy ChatGPT, jaki będzie wynik meczu Szwecja - Polska. Jego prognoza nie spodoba się Biało-Czerwonym i ich kibicom... Oto odpowiedź i dokładna analiza sztucznej inteligencji:

Wynik meczu Szwecja - Polska. Sztuczna inteligencja typuje!

Najbardziej realistyczny scenariusz meczu

Wynik: Szwecja - Polska 1:0 lub 2:1

Mecz będzie zamknięty i ostrożny – stawka (mundial) ograniczy ryzyko

Spodziewana jest mała liczba goli (under 2.5)

O wyniku może zdecydować jeden błąd albo stały fragment gry

Szanse (najbardziej wiarygodny rozkład)

Szwecja: 46–47%

Remis po 90 minutach: 27–29%

Polska: 25–26%

Szwecja minimalnym faworytem, ale to nadal bardzo wyrównany mecz.

Jak może wyglądać mecz (scenariusz)

Początek ostrożny, dużo walki w środku. Szwecja będzie naciskać (gra u siebie + forma po 3:1 z Ukrainą). Polska raczej cofnięta, gra na kontrę, szukanie Lewandowskiego

Klucz:

jeśli Polska strzeli pierwsza → duża szansa na sensację

jeśli Szwecja strzeli pierwsza → będzie bardzo ciężko odrobić

Kluczowi zawodnicy:

Szwecja: Viktor Gyökeres (forma, hat-trick w półfinale)

Polska: Robert Lewandowski (lider, doświadczenie barażowe)

Mój finalny typ

Szwecja wygra, ale minimalnie (1:0 / 2:1). Polska ma realną szansę – zwłaszcza przy skutecznej kontrze

