Ali Gholizadeh, kluczowy zawodnik Lecha Poznań, odgrywa decydującą rolę w walce o mistrzostwo Polski.

Jego doskonała forma i wpływ na grę Kolejorza są niepodważalne, co potwierdzają eksperci.

Czy irański pomocnik, który już raz asystował na mundialu, ponownie poprowadzi swój zespół do triumfu i pojedzie na Mistrzostwa Świata?

Odkryj, jak Gholizadeh i jego drużyna radzą sobie w walce o tytuł i miejsce w kadrze!

Ali Gholizadeh nie zawodzi w Lechu

W tym roku Gholizadeh spisuje się wybornie. Zachwycał w poprzednich miesiącach, gdy określano go nawet mianem najlepszego piłkarze w Ekstraklasie. Jest kluczowym graczem w układance trenera Nielsa Frederiksena. Reprezentant Iranu jest zdrowy i nie zawodzi Duńczyka. Jego wpływ na grę poznańskiego zespołu jest niepodważalny. Kolejorz złapał rytm i stał się głównym kandydatem do wywalczenia tytułu. To właśnie Gholizadeh sprawił, że w Poznaniu odżyły nadzieje na kolejny laur.

- Lech ma dużo jakości w drużynie - ocenił Maciej Makuszewski przy okazji hitu z Jagiellonią w Ekstraklasa TV. - Uważam, że ma najsilniejszą kadrę w Ekstraklasie. Co do samej struktury, to wszyscy doskonale wiedzą, że budowa tego klubu, fundamenty i działanie jest bardzo stabilne. Dziwiła mnie trochę forma Lecha, te huśtawki. Nie wiem, z czego to wynikało, że czasami zagrali świetny mecz, a w następnej kolejce z drużyną teoretycznie, z którą powinny sobie poradzić, przegrywali. Ale tak to czasami jest w piłce - tłumaczył były pomocnik Kolejorza.

Lech dokręca tempo na finiszu sezonu

Makuszewski spędził w Lechu ponad trzy sezony, wywalczył Superpuchar Polski. Zwrócił uwagę, że wpływ na dobre wyniki Kolejorza miał powrót piłkarzy do zdrowia.

- Teraz mnie to nie dziwi, że Lech wraca do dobrej dyspozycji - przyznał. - Jest końcówka sezonu, zostało kilka kolejek, a Lech dokręca tempo. Kluczowi gracze wrócili po kontuzjach. Myślę sobie o Gholizadehu. Jest zawodnikiem, który może rozstrzygnąć w każdej akcji wynik spotkania. Pamiętam mecz w Warszawie z tamtego sezonu, gdy było 1:0, a on zdobył kluczową bramkę. Napędził drużyn do tego, żeby zdobyć tytuł. I teraz też wszyscy zawodnicy są gotowi - podkreślił.

Jednak nie tylko Gholizadeh decyduje o sile Lecha. Były reprezentant Polski uważa, że w ekipie mistrza jest wiele wartościowych piłkarzy.

- Patrzę na skład Lecha i jest w nim bardzo dużo indywidualności, które mogą rozstrzygnąć losy spotkania - wyznał Makuszewski. - Według mnie Jagiellonia gra najładniejszą piłkę. A Lech pewnie gra drugą najładniejszą piłkę w Ekstraklasie. Właśnie przez to, że ma tak dużo jakości - przekonywał były pomocnik.

Gholizadeh pojedzie z kadrą Iranu na mundial?

Przed Gholizadehem ważne tygodnie na finiszu sezonu. Po pierwsze: walka z Lechem o drugi z rzędu tytuł. Po drugie: zapracowanie na powołanie do kadry Iranu na mundial. To byłyby dla niego drugie mistrzostwa świata. Przed czterema laty zagrał w trzech meczach grupowych. Przeciwko Anglii zapisał nawet asystę. W każdym razie był na marcowym zgrupowaniu reprezentacji Iranu i wystąpił w spotkaniach towarzyskich z Nigerią i Kostaryką, z którą strzelił gola. Czy będzie miał okazję zagrać w finałach MŚ?

