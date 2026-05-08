Ekstraklasa wydaje 85 milionów zł na przełomowy projekt. Marcin Animucki nie ma wątpliwości. "Nie gonimy Europy, wyznaczamy trendy"

Ekstraklasa buduje ultranowoczesne Centrum Mediowe Live Park.

Inwestycja za 20 mln euro zrewolucjonizuje transmisje i technologię ligi.

Jakie innowacje czekają kibiców? Czy Ekstraklasa wyznaczy nowe trendy?

Nowa era transmisji. Ekstraklasa goni najlepszych

Decyzja o budowie nowego centrum to strategiczny krok, na który jednogłośnie zgodziły się wszystkie kluby Ekstraklasy. Jak podkreśla przewodniczący Rady Nadzorczej, Karol Klimczak, to odpowiedź na dynamicznie zmieniające się otoczenie i oczekiwania kibiców. Inwestycja ma na celu nie tylko poprawę jakości samych transmisji, ale także dotarcie do młodszego pokolenia fanów, które konsumuje sport w zupełnie inny sposób.

- Kolejny krok w rozwoju ekstraklasy piłki klubowej w Polsce. Nie możemy stać w miejscu - mówił Karol Klimczak podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego.

Nowe centrum umożliwi wdrożenie technologii, które do tej pory znaliśmy głównie z Ligi Mistrzów czy czołowych lig europejskich. Mowa tu przede wszystkim o produkcji zdalnej (remote production), która pozwoli na realizację wszystkich meczów z jednego, centralnego miejsca w Warszawie. To jednak nie wszystko. W planach jest także wprowadzenie półautomatycznej linii spalonego, co znacząco przyspieszy i ułatwi pracę sędziom VAR.

- Sport musi być świetnie opakowany, świetnie pokazany, no to dzisiejsza uroczystość i początek budowy inwestycji Centrum Mediowego Ekstraklasy - dodaje Klimczak.

Dwa studia, własne zasilanie i miejsce na VAR. Co dokładnie powstanie?

Generalnym wykonawcą obiektu jest firma Skanska, a zakończenie budowy planowane jest na koniec 2027 roku. Nowoczesny budynek o powierzchni użytkowej 3800 m² będzie naszpikowany technologią. W środku znajdą się dwa duże studia telewizyjne o łącznej powierzchni prawie 600 m², a także specjalistyczne reżyserki, pomieszczenia montażu i postprodukcji.

Co istotne, projekt przewiduje możliwość dostosowania przestrzeni do wielostanowiskowej obsługi systemu VAR, jeśli w przyszłości taką decyzję podejmie PZPN. Budynek będzie również w pełni niezależny energetycznie – wyposażony we własną stację transformatorową, agregaty prądotwórcze oraz instalację fotowoltaiczną. Dzięki zaawansowanym systemom klimatyzacji, energia cieplna z urządzeń telewizyjnych będzie odzyskiwana, co znacząco zmniejszy oddziaływanie obiektu na środowisko.

Wzorem Premier League i Serie A. "Wyznaczamy trendy w Europie"

Twórcy projektu nie ukrywają, że czerpali inspiracje z najlepszych. Prezes Marcin Animucki przyznał, że wzorami były centra mediowe niemieckiej Bundesligi, włoskiej Serie A czy angielskiej Premier League. Zaznaczył jednak, że nie jest to ślepe kopiowanie, a raczej zbiór najlepszych doświadczeń, który ma pozwolić polskiej lidze wejść na jeszcze wyższy poziom.

- Myślę, że to taki moment, kiedy nie gonimy kogoś w Europie, ale pokazujemy standardy, wyznaczamy trendy i z tego się bardzo cieszę - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem" Marcin Animucki.

Nowe centrum mediowe to inwestycja, która idealnie wpisuje się w znakomity okres dla polskiej piłki klubowej. Rekordowa frekwencja na stadionach, świetna oglądalność i historyczny awans w rankingu UEFA z 30. na 12. miejsce pokazują, że Ekstraklasa ma swoje "pięć minut". Budowa Live Parku ma sprawić, że ten dobry czas zostanie w pełni wykorzystany, a polska liga na stałe zagości w europejskiej czołówce, nie tylko pod względem sportowym, ale i technologicznym.

