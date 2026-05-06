Gigantyczne zamieszanie w krakowskim klubie. Miał awansować do Ekstraklasy, zniknie w niższej lidze?

Od kilku lat projekt Wieczystej był intensywnie rozwijany dzięki ogromnym inwestycjom Wojciecha Kwietnia. Drużyna z Krakowa, na trzy kolejki przed końcem sezonu 1. ligi, zajmuje trzecie miejsce, które daje prawo gry w barażach o najwyższą klasę rozgrywkową. Wydawało się, że upragniony awans jest na wyciągnięcie ręki.

Tymczasem sytuacja przybrała zupełnie nieoczekiwany obrót. Coraz częściej mówi się o możliwym wycofaniu się Kwietnia z finansowania klubu. W tle pojawiają się doniesienia o jego potencjalnym zaangażowaniu w Wisła Kraków, co tylko podsyca spekulacje o przyszłości Wieczystej.

Jak informuje serwis Goal.pl (ustalenia Piotra Koźmińskiego) doszło już do spotkania z piłkarzami, podczas którego omawiano możliwość wycofania drużyny z rozgrywek pierwszej ligi oraz ewentualnych baraży. Według tych doniesień w klubie panuje duże zamieszanie, a pracownicy mieli usłyszeć, że kolejny sezon zespół może rozpocząć w IV lidze.

W obliczu niepewnej przyszłości zawodnicy mają walczyć o należne im premie, co dodatkowo komplikuje sytuację organizacyjną. Cała sprawa rzuca cień na dotychczasowy rozwój klubu, który jeszcze niedawno uchodził za jeden z najbardziej ambitnych projektów w polskim futbolu.

Dodatkowo po zakończeniu sezonu 2025/2026 z Wieczystą ma pożegnać się trener Kazimierz Moskal, co może oznaczać początek głębokich zmian w strukturach klubu.

Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla wyjaśnienia sytuacji.