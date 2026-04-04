W hicie 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy Jagiellonia Białystok podejmie Lecha Poznań w walce o fotel lidera.

Jagiellonia zagra bez Romanczuka, a w Lechu zagrają najlepsi zawodnicy.

Obie drużyny walczą o mistrzostwo Polski, a stawką jest pozycja lidera.

Jagiellonia - Lech: SKŁADY. Jaga bez Romanczuka

Znamy już składy, w jakich Jagiellonia Białystok i Lech Poznań rozpoczną mecz. Dużą niespodzianką jest brak w wyjściowej jedenastce gospodarzy Tarasa Romanczuka, który zacznie mecz na ławce. Od początku zagra 19-letni Eryk Kozłowski, dla którego będzie to debiut w Ekstraklasie. Lech przed marcową przerwą reprezentacyjną zajął fotel lidera. Obecnie i obecnie ma trzy punkty przewagi nad Jagiellonią oraz Zagłębiem. Poniżej składy:

Jagiellonia: Abramowicz - Wojtuszek, Vidal, Pelmard, Wdowik - Kozłowski, Mazurek, Imaz - Pozo, Pululu, Szmyt.

Lech: Mrozek - Pereira, Skrzypczak, Milić, Gurgul - Kozubal, Rodriguez, Walemark - Gholizadeh, Ishak, Bengtsson.

Jagiellonia - Lech: Siemieniec chce powrotu do ustawień fabrycznych

Mecz Jagiellonia - Lech wywołuje duże emocje, a stawka dla obu zespołów jest ogromna. Gospodarze tuż przed przerwą na mecze reprezentacji przegrali u siebie 1:2 z Wisłą Płock. Z ostatnich siedmiu spotkań wygrali tylko raz i trzy razy zremisowali. Lech w siedmiu ostatnich kolejkach odniósł sześć zwycięstw. - Liczę, że teraz nasza forma zacznie zwyżkować i rosnąć już od tego meczu z Lechem - stwierdził Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii. - Mam taką nadzieję, że zespół wrócił do ustawień fabrycznych. Na pewno w ostatnim okresie treningowym drużyna dała mi dużo entuzjazmu - dodał.

Jagiellonia - Lech Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Jagiellonia Białystok - Lech Warszawa w PKO BP Ekstraklasie zostanie rozegrany w sobotę 4 kwietnia 2026. Początek meczu Jagiellonia - Lech o godzinie 20.15. Transmisja TV z meczu Jagiellonia - Lech na antenie Canal+ Sport 3 oraz online Canal+ ONLINE.

