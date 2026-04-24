Igor Angulo: Jesus Imaz to bardzo inteligentny piłkarz

„Super Express”: - Jak odbiera pan dokonania Imaza?

Igor Angulo (były napastnik Górnika Zabrze): - To spektakularne liczby. Utrzymanie takiego poziomu przez tyle lat w wymagającej lidze, jaką jest Ekstraklasa, nie jest wcale łatwe. Świadczy to bardzo dobrze o jego regularności i profesjonalizmie.

- Jakie są najmocniejsze jego strony?

- To bardzo inteligentny piłkarz, z dobrym poruszaniem się między liniami i świetnym instynktem strzeleckim. Poza tym bardzo dobrze rozumie grę i zawsze pojawia się we właściwym momencie.

Jagiellonia rozgrywa świetny sezon

- Imaz ma 36 lat, ale gra w każdym meczu. Śmieje się, że jest dziadkiem. Zaskakuje pana jego dyspozycja?

- I tak, i nie. Kiedy dobrze o siebie dbasz, masz odpowiednie nastawienie i talent, to możesz grać na wysokim poziomie przez wiele lat. Wiek nie ma znaczenia. Sam grałem do 36. roku życia w Ekstraklasie z bardzo dobrymi statystykami.

- Czy Jagiellonia z nim w składzie może sięgnąć po tytuł?

- Bez wątpienia ma na to realne szanse. Jagiellonia rozgrywa świetny sezon. Jednak polska liga jest bardzo wyrównana. Różnice punktowe między zespołami są niewielkie. Górnik jest w grupie drużyn z czołówki. Dla mnie, jako jego byłego piłkarza, jest najlepszym klubem w Polsce. Dlatego kibicuję, żeby trofeum trafiło do Zabrza.

Górnik pokazał charakter i ambicję

- Przed Jagiellonią hit z Górnikiem. Czego oczekuje pan po tym spotkaniu?

- Spodziewam się bardzo zaciętego meczu. Oba zespoły są w formie, mają duże ambicje. O wyniku zdecydują szczegóły. Mistrzów poznaje się właśnie w takich spotkaniach.

- Górnik jest rewelacją sezonu: bije się o tytuł i Puchar Polski. Na co stać ten zespół?

- Drużyna pokazała charakter i ambicję. Jeśli utrzyma koncentrację, może walczyć do końca w lidze i zdobyć Puchar Polski.

Kibice Górnika nie zapominają o Angulo

- Czy jest w Górniku piłkarz, który zwrócił pana uwagę?

- Bardziej niż konkretny zawodnik podoba mi się cała drużyna. To bardzo zgrany zespół, który dobrze rywalizuje, a kilku piłkarzy prezentuje wysoki poziom.

- Ostatnio wrzucał pan na Instagramie piosenkę o sobie. Co to było?

- To była piosenka, którą poświęcił mi jeden z kibiców. Bardzo mnie cieszy, że fani wciąż mnie pamiętają. Będę wiecznie wdzięczny całej rodzinie Górnika.

