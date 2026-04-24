- Igor Angulo, były król strzelców Ekstraklasy, chwali instynkt strzelecki Jesúsa Imaza.
- Angulo podkreśla inteligencję i profesjonalizm Imaza, wskazując, że wiek nie jest przeszkodą w utrzymaniu wysokiej formy.
- Były piłkarz Górnika Zabrze ocenia szanse Jagiellonii na tytuł, ale kibicuje swojemu byłemu klubowi w walce o mistrzostwo.
- Jakie są przewidywania Angulo dotyczące hitowego meczu Jagiellonii z Górnikiem i kto według niego sięgnie po tytuł?
Igor Angulo: Jesus Imaz to bardzo inteligentny piłkarz
„Super Express”: - Jak odbiera pan dokonania Imaza?
Igor Angulo (były napastnik Górnika Zabrze): - To spektakularne liczby. Utrzymanie takiego poziomu przez tyle lat w wymagającej lidze, jaką jest Ekstraklasa, nie jest wcale łatwe. Świadczy to bardzo dobrze o jego regularności i profesjonalizmie.
- Jakie są najmocniejsze jego strony?
- To bardzo inteligentny piłkarz, z dobrym poruszaniem się między liniami i świetnym instynktem strzeleckim. Poza tym bardzo dobrze rozumie grę i zawsze pojawia się we właściwym momencie.
Jagiellonia rozgrywa świetny sezon
- Imaz ma 36 lat, ale gra w każdym meczu. Śmieje się, że jest dziadkiem. Zaskakuje pana jego dyspozycja?
- I tak, i nie. Kiedy dobrze o siebie dbasz, masz odpowiednie nastawienie i talent, to możesz grać na wysokim poziomie przez wiele lat. Wiek nie ma znaczenia. Sam grałem do 36. roku życia w Ekstraklasie z bardzo dobrymi statystykami.
- Czy Jagiellonia z nim w składzie może sięgnąć po tytuł?
- Bez wątpienia ma na to realne szanse. Jagiellonia rozgrywa świetny sezon. Jednak polska liga jest bardzo wyrównana. Różnice punktowe między zespołami są niewielkie. Górnik jest w grupie drużyn z czołówki. Dla mnie, jako jego byłego piłkarza, jest najlepszym klubem w Polsce. Dlatego kibicuję, żeby trofeum trafiło do Zabrza.
Górnik pokazał charakter i ambicję
- Przed Jagiellonią hit z Górnikiem. Czego oczekuje pan po tym spotkaniu?
- Spodziewam się bardzo zaciętego meczu. Oba zespoły są w formie, mają duże ambicje. O wyniku zdecydują szczegóły. Mistrzów poznaje się właśnie w takich spotkaniach.
- Górnik jest rewelacją sezonu: bije się o tytuł i Puchar Polski. Na co stać ten zespół?
- Drużyna pokazała charakter i ambicję. Jeśli utrzyma koncentrację, może walczyć do końca w lidze i zdobyć Puchar Polski.
Kibice Górnika nie zapominają o Angulo
- Czy jest w Górniku piłkarz, który zwrócił pana uwagę?
- Bardziej niż konkretny zawodnik podoba mi się cała drużyna. To bardzo zgrany zespół, który dobrze rywalizuje, a kilku piłkarzy prezentuje wysoki poziom.
- Ostatnio wrzucał pan na Instagramie piosenkę o sobie. Co to było?
- To była piosenka, którą poświęcił mi jeden z kibiców. Bardzo mnie cieszy, że fani wciąż mnie pamiętają. Będę wiecznie wdzięczny całej rodzinie Górnika.
