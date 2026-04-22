Jesus Imaz pobił rekord Ekstraklasy, stając się najskuteczniejszym cudzoziemcem z 110 golami.

Hiszpański napastnik Jagiellonii dokonał tego wyczynu, strzelając dwa gole w meczu z Arką Gdynia.

Trener i sam Imaz wyrażają radość z rekordu, podkreślając jego znaczenie dla klubu i ligi.

Jesus Imaz: Długo czekałem na ten moment

Przed miesiącem Hiszpan wyrównał osiągnięcie Flavio Paixao. Jednak trafienie z Piastem miało dla niego słodko-gorzki smak, bo jego trafienie nie przełożyło się na punkty. Imaz deklarował, że postara się jak najszybciej przeskoczyć wynik Portugalczyka. Przełamał się dopiero w Gdyni, gdy w pierwszej połowie dwa razy pokonał bramkarza Arki. W obu przypadkach asystował Afimico Pululu. Już po pierwszym trafieniu hiszpański snajper zaprezentował okolicznościową koszulką z okazji pobicia strzeleckiego rekordu.

- Jestem bardzo zadowolony, bo długo na to czekałem - powiedział Imaz. - Długo czekaliśmy też na wygraną. Ale zwyciężyliśmy. Zdobyłem dwie bramki i ustanowiłem nowy rekord. Arka to trudny rywal, bo przegrała tylko raz u siebie - dodał lider Jagiellonii, który w Ekstraklasie debiutował właśnie w Gdyni.

Adrian Siemieniec: Jestem dumny z wyczynu Jesusa

Trener Adrian Siemieniec nie ukrywał satysfakcji z wyczynu Imaza.

- Napisała się wspaniała historia, nie tylko Jagiellonii, nie tylko Imaza, ale całej Ekstraklasy - powiedział Siemieniec. - To nie tylko jeden z moich liderów, kapitanów Jagiellonii. To też osoba, która przez lata jest blisko mnie. Cieszę się, że to zrobił, bo na to zapracował. Szczerze mu gratuluję. Jestem z niego dumny. To wielki piłkarz i człowiek - komplementował podopiecznego.

Jesus Imaz stał się częścią historii Ekstraklasy

Szkoleniowiec podkreślił rolę Hiszpana w klubie, jak i polskiej lidze.

- Jesus stał się częścią historii - ocenił Siemieniec. - Jest legendą Ekstraklasy. Pobił ten rekord. Zobaczymy, jak długo będzie należał do niego. Wierzę, że bardzo długo, bo nie powiedział ostatniego słowa i jeszcze kilka goli do tego dorobku dołoży. Szczerze mu gratuluję. Jesteśmy z niego dumni. Myślę, że mogę też mówić w imieniu całej jagiellońskiej społeczności. Wszyscy powinniśmy być wdzięczni, że w Ekstraklasie żyjemy w czasach Jesusa Imaza. To fantastyczny piłkarz - dodał trener białostockiej drużyny.

W drugiej połowie Imaz miał okazję skompletować hat-tricka, ale tym razem zabrakło precyzji. Efektowne zwycięstwo rezerwowy Samed Bazdar. Teraz przed Jagiellonią mecz z Górnikiem.

- Potrzebowaliśmy takiego meczu, takich bramek, takiego zwycięstwa - zaznaczył Siemieniec. - Teraz bardzo ważny, prestiżowy mecz z sąsiadem z tabeli, Górnikiem. To dla nas okazja do potwierdzenia europejskich aspiracji i tego, że gramy o strefę medalową - wyznał opiekun wicelidera.

Najlepsi zagraniczni strzelcy w historii Ekstraklasy:

1. Jesus Imaz (Wisła K., Jagiellonia - Hiszpania): 110 goli (264 mecze)

2. Flavio Paixao (Śląsk, Lechia - Portugalia): 108 goli (310 meczów)

3. Mikael Ishak (Lech - Szwecja): 86 goli (158 meczów)

4. Miroslav Radović (Legia - Serbia): 66 goli (276 meczów)

5. Igor Angulo (Górnik - Hiszpania): 63 gole (106 meczów)

