Karol Nawrocki pojawił się na meczu Lechii Gdańsk! Prezydent wywołał poruszenie na trybunach

Piotr Mika
Piotr Mika
2025-08-11 19:53

W poniedziałek 11 sierpnia odbywa się tylko jedno spotkanie Ekstraklasy w ramach 4. kolejki. Okazuje się jednak, że starcie Lechii Gdańsk z Motorem Lublin nie jest tylko jednym z wielu starć w tym sezonie – kamery uchwyciły bowiem na trybunach... Karola Nawrockiego! Jest to pierwszy mecz, na który nowy prezydent udał się po swoim zaprzysiężeniu.

Karol Nawrocki na meczu Lechii Gdańsk

Karol Nawrocki na meczu Lechii Gdańsk

Prezydent dopinguje z trybun Lechię Gdańsk!

Karol Nawrocki 6 sierpnia został zaprzysiężony na prezydenta Polski. Na brak aktywności nie może narzekać i już kilka dni później udał się do rodzinnego Gdańska – w niedzielę 10 sierpnia otworzył II Memoriał im. Jana Biangi. Okazało się, że głowa państwa nie wróciła jednak od razu do Warszawy i została jeszcze w Gdańsku na kolejny dzień, by uświetnić swoją obecnością... mecz Lechii Gdańsk z Motorem Lublin!

Oczywiście taka wizyta to wielkie wydarzenie dla całego klubu i jego kibiców. Ci gorąco powitali Nawrockiego, który jest prywatnie fanem właśnie gdańskiej Lechii. Zebrani na stadionie widzowie powitali go brawami jeszcze zanim w ogóle pojawił się na trybunie, a od członka rady nadzorczej Lechii, Dariusza Krawczyka, otrzymał szalik Lechii. Kibice byli już wcześniej gotowi na tę wizytę, wywieszając transparent: „Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii” skierowany właśnie do Karola Nawrockiego. Prezydent pojawił się na spotkaniu w towarzystwie synów - Daniela oraz Antka.

Obecność prezydenta nie pomogła szczególnie jego ulubionemu klubowi, choć oczywiście wszystko zależy od perspektywy. Lechia wyszła na prowadzenie już w 3. minucie, ale w 41. po dwóch golach Motoru przegrywała 1:2. Później Motor prowadził także 3:2, ale gospodarzom ostatecznie udało wywalczyć się remis, trafiając w końcówce na 3:3. Z jednej strony to "tylko" remis, z drugiej jednak Lechia musiała w tym meczu dwa razy gonić wynik i ostatecznie nie przegrała. 

Karol Nawrocki nigdy nie ukrywał, że od lat sympatyzuje z Lechią Gdańsk, na której mecze zabierał go tata. Niedawno zaprzysiężony prezydent nie ukrywał również, że w przeszłości brał również udział w... kibicowskich ustawkach. 

