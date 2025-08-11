Wydawało się, że Legia zgubi punkty w starciu z GKS. Prowadziła po golu Pawła Wszołka, ale Bartosz Nowak wyrównał w drugiej połowie. Jednak w doliczonym czasie wydarzyło się coś nieprawdopodobnego.

Co za finisz: Legia rzuciła GKS na kolana w doliczonym czasie! Dwa zabójcze ciosy w końcówce

Jędrzejczyk: Trzeba przepychać takie mecze

Gospodarze w doliczonym czasie zadali dwa zabójcze ciosy. W ten sposób rzucili śląską drużynę na kolana. O emocje zadbał Jędrzejczyk, który zdobył bramkę głową. W ostatniej akcji Ryoya Morishita postawił za to stempel na zwycięstwie.

- To ważna bramka - powiedział Jędrzejczyk. - Nie było łatwo. Dobrze, że graliśmy do końca. Powiem może brzydko: trzeba przepchać takie spotkania, bo, jak wiemy, tych punkcików w ostatnich latach brakowało - tłumaczył obrońca, który poprzednio w Ekstraklasie trafił przed sześcioma laty, a w starciu z GKS w pierwszej połowie zaliczył także asystę.

Arkadiusz Reca o powrocie do Polski i debiucie w Legii. Ważne słowa reprezentanta Polski

Nie spodziewał się, że tyle osiągnie w Legii

Jędrzejczyk jest najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii Legii. W kolekcji ma 14 trofeów. Do tego rozegrał w jej barwach 406 meczów, licząc wszystkie rozgrywki. W tym zestawieniu zajmuje drugie miejsce. Przed nim jest legendarny Lucjan Brychczy. "Jędza" trafiając w meczu z GKS pobił jego rekord, który przetrwał blisko 54 lata. Został najstarszym strzelcem gola w historii Legii. W dniu spotkania miał 37 lat, 9 miesięcy i 6 dni.

- To wielka duma, że mogłem tyle zrobić dla tego klubu i mogę jeszcze więcej - wyznał kapitan. - W życiu nie spodziewałbym się, że przychodząc do Legii w 2006 roku, mogę osiągnąć taką liczbę. Można pomarzyć. Bardzo się z tego cieszę. Ciężką pracą i zaangażowaniem można zajść wysoko – stwierdził.

Historyczny moment polskiej piłki. Tak blisko raju jeszcze nie byliśmy. Co nam to daje?

Nie jest zawodnikiem, który się obraża na trenera

Kapitan zdradził, że przed sezonem odbył rozmowę z trenerem Edwardem Iordanescu o roli w drużynie.

- Powiedziałem, że może na mnie liczyć - opowiadał. - Wiedziałem, że jest rywalizacja i będzie ciężko. Ale będę dawał z siebie wszystko w każdej minucie, którą da mi trener: czy będę grał 10, 20 minut, połówkę, cały mecz, czy będę siedział na ławce. Nie jestem zawodnikiem, który się obraża. Kiedy wyjdę na boisko, to zostawię wszystko dla Legii – zapewnił.

Arkadiusz Reca i jego piękna żona Katarzyna. On będzie gwiazdą ligi, ona zada szyku na trybunach?

Jędrzejczyk wierzy w awans w Lidze Europy

Przed warszawskim zespołem rewanż z AEK Larnaka w III rundzie eliminacji Ligi Europy. W pierwszym spotkaniu górą był cypryjski zespół, który zwyciężył 4:1. Czy Legię stać na odrobienie strat?

- Mam nadzieję, że zdołamy to zrobić - tłumaczył Jędrzejczyk. - Wiemy, że będzie ciężko, ale wszystko w naszych nogach. Musimy dobrze zacząć, zagrać wysoko, agresywnie, szybko strzelić gola i później zobaczymy – dodał legendarny obrońca Legii.

Siostra Kamila Grosickiego włączy w Legii TURBO? Piękna Kornelia podąża śladami słynnego brata