Losowanie Pucharu Polski: Znamy pary 1/8 finału Pucharu Polski! Dużo ekstraklasowych starć

Z pewnością największym wydarzeniem 1/16 Pucharu Polski było odpadnięcie Legii Warszawa, czyli obrońcy tytułu. Legioniści nie mieli zbyt dużo szczęścia, bo mierzyli się z Pogonią Szczecin, była to więc powtórka z finału sprzed roku i teraz „Portowcy” wzięli odwet za tamtą porażkę. Jako że w tym roku wiele ekstraklasowych klubów awansowało dalej, trudno było uniknąć najtrudniejszych przeciwników. Wspomniana Pogoń Szczecin trafiła na Widzew Łódź, którego co prawda pokonała w tym sezonie w Ekstraklasie, ale obecnie znajduje się pod łódzką drużyną w ligowej tabeli. Z kolei faworyci do trofeum, tacy jak Jagiellonia Białystok, Lech Poznań i Raków Częstochowa uniknęli najgroźniejszych rywali, choć na pewno nie czeka ich spacerek. „Jaga” trafiła na Ekstraklasowy GKS Katowice, Lech na najgorszą drużynę najwyższej klasy rozgrywkowej, czyli Piasta Gliwice, a Raków Częstochowa zmierzy się ze świetnie radzącym sobie w tym sezonie Betclic 1. Lidze Śląskiem Wrocław. Poniżej wszystkie pary 1/8 finału Pucharu Polski.

Pary 1/8 finału STS Pucharu Polski:

Piast Gliwice - Lech Poznań

Avia Świdnik - Polonia Bytom

Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków

Pogoń Szczecin - Widzew Łódź

Chojniczanka Chojnice - Korona Kielce

Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze

GKS Katowice - Jagiellonia Białystok

Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa