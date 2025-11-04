Losowanie Pucharu Polski: Znamy pary 1/8 finału Pucharu Polski! Dużo ekstraklasowych starć

2025-11-04 12:26

Puchar Polski już w poprzedniej rundzie przyniósł sporo ciekawych rozstrzygnięć. Tytułu nie obroni Legia Warszawa, która przegrała z Pogonią Szczecin. W 1/8 finału zobaczymy dużo zespołów z Ekstraklasy, ale Jagiellonia, Raków i Lech uniknęli najtrudniejszych rywali. Zobacz, jak wyglądają pary 1/8 finału Pucharu Polski.

Z pewnością największym wydarzeniem 1/16 Pucharu Polski było odpadnięcie Legii Warszawa, czyli obrońcy tytułu. Legioniści nie mieli zbyt dużo szczęścia, bo mierzyli się z Pogonią Szczecin, była to więc powtórka z finału sprzed roku i teraz „Portowcy” wzięli odwet za tamtą porażkę. Jako że w tym roku wiele ekstraklasowych klubów awansowało dalej, trudno było uniknąć najtrudniejszych przeciwników. Wspomniana Pogoń Szczecin trafiła na Widzew Łódź, którego co prawda pokonała w tym sezonie w Ekstraklasie, ale obecnie znajduje się pod łódzką drużyną w ligowej tabeli. Z kolei faworyci do trofeum, tacy jak Jagiellonia Białystok, Lech Poznań i Raków Częstochowa uniknęli najgroźniejszych rywali, choć na pewno nie czeka ich spacerek. „Jaga” trafiła na Ekstraklasowy GKS Katowice, Lech na najgorszą drużynę najwyższej klasy rozgrywkowej, czyli Piasta Gliwice, a Raków Częstochowa zmierzy się ze świetnie radzącym sobie w tym sezonie Betclic 1. Lidze Śląskiem Wrocław. Poniżej wszystkie pary 1/8 finału Pucharu Polski.

Pary 1/8 finału STS Pucharu Polski:

  • Piast Gliwice - Lech Poznań
  • Avia Świdnik - Polonia Bytom
  • Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków
  • Pogoń Szczecin - Widzew Łódź
  • Chojniczanka Chojnice - Korona Kielce
  • Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze
  • GKS Katowice - Jagiellonia Białystok
  • Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa
