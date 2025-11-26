Marek Papszun, trener Rakowa Częstochowa, publicznie oświadczył, że chce zostać szkoleniowcem Legii Warszawa.

Jego słowa wywołały natychmiastową reakcję właściciela Rakowa, Michała Świerczewskiego, który skomentował je w wymowny sposób.

Czy ta deklaracja oddali Papszuna od Legii i jak wpłynie na jego dalszą pracę w Częstochowie?

Marek Papszun na konferencji Rakowa powiedział, że chce być trenerem Legii

Marek Papszun ni z tego, ni z owego odpalił prawdziwą bombę. Co prawda od dłuższego czasu mówi się o tym, że szkoleniowiec Rakowa Częstochowa ma objąć Legię Warszawa, ale o takich sprawach rozmawia się w zaciszach gabinetów. Tymczasem Marek Papszun nagle - na konferencji Rakowa (!) przed meczem Ligi Konferencji z Rapidem Wiedeń - ogłosił, że chce być... trenerem Legii. Mistrzostwo dyplomacji zdecydowanie to nie było.

Dobry wieczór. Na wstępie, żeby zamknąć ten temat, komentarz do mojej sytuacji, żebyśmy mogli skupić się na meczu. Legia chce mnie jako trenera, a ja chcę być trenerem Legii. To tyle jeśli chodzi o komentarz do tej sprawy. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia i nie będę musiał więcej tego komentować

- wypalił ciągle jeszcze obecny trener Rakowa.

Właściciel i prezes reagują na słowa Marka Papszuna. "Chcieć to połowa sukcesu. Niewystarczająca"

Papszun zwrócił się też z prośbą "żeby nie wyrokować, nie wydawać ocen, nie mając pełnej wiedzy na temat tematu i poczekać na rozstrzygnięcia tej sprawy". Czekać chyba nie zamierzał właściciel "Medalików" - Michał Świerczewski, który "wyjaśnił" trenera.

Marek Papszun wprost po hicie z Jagiellonią! Mecz przerwany, trener Rakowa wskazuje na jeden mankament

Chcieć to połowa sukcesu. Niewystarczająca

- napisał na platformie X, dodając wymowną emotkę. Bardziej dyplomatycznie zareagował przewodniczący Rady Nadzorczej Rakowa Częstochowa Wojciech Cygan.

Nie widziałem konferencji. Jeśli trener tak powiedział, to wyraźnie tak uważa. Prywatnie mogę to skomentować, ale w rozmowie z trenerem Papszunem. Trener ma ważną umowę z Rakowem, wierzę w jego profesjonalizm i to, że będzie pracował tak, jak zdołał nas do tego wcześniej przyzwyczaić. Tyle

- powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Mecz Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń odbędzie się w czwartek, 27 listopada, o godz. 18.45. O 21.00 z kolei swoje spotkanie w Lidze Konferencji rozpocznie Legia Warszawa. Rywalem "Wojskowych" będzie Sparta Praga.

Galeria: Legia Warszawa przegrywa z Górnikiem Zabrze 1:3