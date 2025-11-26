Koniec ściemniania! Marek Papszun wprost: "Chcę być trenerem Legii". Dziwaczne okoliczności

- Marek Papszun, dotychczasowy trener Rakowa Częstochowa, otwarcie zadeklarował chęć objęcia posady szkoleniowca Legii Warszawa.
- Oświadczenie padło podczas konferencji prasowej przed meczem Ligi Konferencji, co zaskoczyło wielu obserwatorów.
- Czy to oznacza rychłe zakończenie transferowej sagi i Papszun faktycznie poprowadzi stołeczny klub?
O tym, że Marek Papszun ma zostać trenerem Legii Warszawa, mówi się już od jakiegoś czasu. Jego nazwisko w gronie kandydatów na szkoleniowca "Wojskowych" pojawiało się w zasadzie od czasu, gdy z zespołem pożegnał się Edward Iordanescu. Ostatnio jednak sprawa nabrała tempa. Niektórzy już nawet ogłaszali, że nowa fucha dla Marka Papszuna jest już pewna. On sam jednak za bardzo rozmowny - w kontekście przejścia do Legii - nie był. Aż do teraz. W dziwacznych okolicznościach nagle powiedział, że chce być terenem Legii. Dlaczego dziwacznych? Trener bowiem wygadał się na konferencji Rakowa Częstochowa, którego cały czas jest szkoleniowcem, przed meczem Ligi Konferencji z Rapidem Wiedeń.
Polecamy: Krakowska twierdza niezdobyta! Raków sprowadzony na ziemię, Marek Papszun grzmi: Zgniotło nas
Dobry wieczór. Na wstępie, żeby zamknąć ten temat, komentarz do mojej sytuacji, żebyśmy mogli skupić się na meczu. Legia chce mnie jako trenera, a ja chcę być trenerem Legii. To tyle jeśli chodzi o komentarz do tej sprawy. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia i nie będę musiał więcej tego komentować
- tak rozpoczął konferencję Marek Papszun.
Prośba też do szeroko pojętej opinii publicznej, żeby nie wyrokować, nie wydawać ocen, nie mając pełnej wiedzy na temat tematu i poczekać na rozstrzygnięcia tej sprawy
- dodał. I to by było na tyle, bo zaznaczył, że w dalszej części spotkania z dziennikarzami będzie już mowa tylko o meczu z Rapidem. Czyli serial pt. "Marek Papszun w Legii" jeszcze trochę potrwa, ale już jest bliżej jego zakończenia.
Spotkanie Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń odbędzie się w czwartek, 27 listopada, o godz. 18.45. W ten sam dzień swój mecz w Lidze Konferencji zagra też... Legia Warszawa. Rywalem klubu ze stolicy będzie Sparta Praga. Początek meczu zaplanowany jest na godz. 21.