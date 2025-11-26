Koniec ściemniania! Marek Papszun wprost: "Chcę być trenerem Legii". Dziwaczne okoliczności

Marek Papszun, dotychczasowy trener Rakowa Częstochowa, otwarcie zadeklarował chęć objęcia posady szkoleniowca Legii Warszawa.

Oświadczenie padło podczas konferencji prasowej przed meczem Ligi Konferencji, co zaskoczyło wielu obserwatorów.

Czy to oznacza rychłe zakończenie transferowej sagi i Papszun faktycznie poprowadzi stołeczny klub?

O tym, że Marek Papszun ma zostać trenerem Legii Warszawa, mówi się już od jakiegoś czasu. Jego nazwisko w gronie kandydatów na szkoleniowca "Wojskowych" pojawiało się w zasadzie od czasu, gdy z zespołem pożegnał się Edward Iordanescu. Ostatnio jednak sprawa nabrała tempa. Niektórzy już nawet ogłaszali, że nowa fucha dla Marka Papszuna jest już pewna. On sam jednak za bardzo rozmowny - w kontekście przejścia do Legii - nie był. Aż do teraz. W dziwacznych okolicznościach nagle powiedział, że chce być terenem Legii. Dlaczego dziwacznych? Trener bowiem wygadał się na konferencji Rakowa Częstochowa, którego cały czas jest szkoleniowcem, przed meczem Ligi Konferencji z Rapidem Wiedeń.

Polecamy: Krakowska twierdza niezdobyta! Raków sprowadzony na ziemię, Marek Papszun grzmi: Zgniotło nas

Dobry wieczór. Na wstępie, żeby zamknąć ten temat, komentarz do mojej sytuacji, żebyśmy mogli skupić się na meczu. Legia chce mnie jako trenera, a ja chcę być trenerem Legii. To tyle jeśli chodzi o komentarz do tej sprawy. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia i nie będę musiał więcej tego komentować

- tak rozpoczął konferencję Marek Papszun.

Prośba też do szeroko pojętej opinii publicznej, żeby nie wyrokować, nie wydawać ocen, nie mając pełnej wiedzy na temat tematu i poczekać na rozstrzygnięcia tej sprawy

- dodał. I to by było na tyle, bo zaznaczył, że w dalszej części spotkania z dziennikarzami będzie już mowa tylko o meczu z Rapidem. Czyli serial pt. "Marek Papszun w Legii" jeszcze trochę potrwa, ale już jest bliżej jego zakończenia.

Spotkanie Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń odbędzie się w czwartek, 27 listopada, o godz. 18.45. W ten sam dzień swój mecz w Lidze Konferencji zagra też... Legia Warszawa. Rywalem klubu ze stolicy będzie Sparta Praga. Początek meczu zaplanowany jest na godz. 21.

Galeria: Edward Iordanescu w meczu Szachtar - Legia