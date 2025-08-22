Napastnik, który nie strzela goli za ponad pół miliona. Lech chce pozbyć się piłkarza, wszystko wyciekło

Michał Skiba
2025-08-22 12:25

Lech Poznań próbuje pozbyć się Bryana Fiabemy. Piłkarz, który miał być wzmocnieniem z przeszłością w młodzieżowych drużynach Chelsea, okazał się kompletnym niewypałem. W barwach mistrza Polski wystąpił już 38 razy, ale na koncie ma jedynie… jedną asystę. Goli brak.

Bryan Fiabema

i

Autor: Szymon Mańkowski Ma dość ciężkie wejście do składu. Był dużym talentem w juniorach. Grał m.in w młodzieżowej drużynie Chelsea

Nic więc dziwnego, że władze Kolejorza szukają sposobu, by pożegnać się z Norwegiem. Problem w tym, że chętnych nie ma. Mimo to, klub z Bułgarskiej próbuje sprzedać zawodnika.

Sprawa wyszła na jaw dzięki właścicielowi Rakowa Częstochowa - Michałowi Świerczewskiemu.  Ten ujawnił, że Fiabema został zaproponowany ekipie spod Jasnej Góry. W specjalnej ofercie na platformie TransferRoom pojawiła się nawet konkretna cena: 600 tysięcy euro.

Świerczewski nie krył ironii, komentując: – „A podobno prawdziwych okazji już nie ma…”.

Na dodatek sytuacji Lecha nie poprawił wynik w europejskich pucharach. W pierwszym meczu czwartej rundy eliminacji Ligi Europy poznaniacy dostali bolesną lekcję od KRC Genk, przegrywając u siebie aż 1:5 (a mógł zdecydowanie wyżej). Rewanż w Belgii zapowiada się na formalność, a w przypadku odpadnięcia Kolejorz spadnie do fazy grupowej Ligi Konferencji.

