Nie żyje legenda polskiego klubu. Poprowadził go do mistrzostwa, zagrał ponad 200 spotkań

Ruch Chorzów obecnie występuje w Betclic 1. Lidze, czyli na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. W przeszłości był to jednak jeden z najlepszych zespołów w naszym kraju i w swoim dorobku ma aż 14 mistrzostw Polski! Tylko Legia ma więcej (15 tytułów), a Górnik Zabrze ma ich tyle samo co „Niebiescy”, lecz w klasyfikacji wszech czasów znajduje się niżej niż Ruch, ponieważ ten ma więcej srebrnych i brązowych medali. O tym, że klub z Chorzowa czasy świetności ma dawno za sobą, świadczy fakt, że ostatnie mistrzostwo zdobył w sezonie 1988/89 i to właśnie ten tytuł zdobył m.in. dzięki Józefowi Nowakowi, który zmarł dzisiaj w wieku 67 lat.

Józef Nowak urodził się w Chorzowie i tam też rozpoczynał piłkarską karierę. Był wychowankiem Zrywu, następnie trafił do AKS-u Chorzów, z którego w 1978 roku przeniósł się do Śląska Wrocław, w barwach którego zadebiutował na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Po dwóch latach wrócił jednak do AKS-u, a w 1982 roku trafił do Ruchu Chorzów. Tam spędził dużą część swojej kariery, ponieważ odszedł w 1990 roku, po rozegraniu w jego barwach 235 spotkań, w których zdobył 13 bramek – grał jako prawy pomocnik. Nowak był więc jednym z architektów mistrzostwa zdobytego przez Ruch w 1989 roku, które było niezwykle ważne dla klubu i to z kilku powodów. Był to pierwszy tytuł od 10 lat, ale to nie wszystko – poprzednie cztery tytuły trafiły do Górnika Zabrze, który dzięki temu najpierw wyrównał liczbę 13 mistrzostw Polski, a następnie przegonił Ruch o jeden tytuł. Dzięki trofeum w 1989 roku, Ruch zrównał się z Górnikiem w liczbie mistrzostw.

Sam Nowak po spędzeniu w Ruchu Chorzów 8 lat przeniósł się do szwajcarskiego SV Schaffhausen. Po karierze piłkarskiej próbował sił jako trener w Niemczech oraz Szwajcarii, ale bez większych sukcesów na koncie. O śmierci Józefa Nowaka klub poinformował w specjalnym komunikacie. – Z głębokim żalem informujemy, że w wieku 67 lat zmarł Józef Nowak, jedna z Legend naszego Klubu, Mistrz Polski z 1989 roku. (…) Był prawym pomocnikiem i jednym z ulubieńców publiczności przy Cichej 6. „Józa” rozegrał aż 235 meczów, strzelił 13 goli, zdobył Mistrzostwo Polski 1989. Przy Cichej występował do lata 1990 r. – czytamy w komunikacie – W ubiegłym roku został odznaczony tytułem Ambasadora Ruchu Chorzów, którym honorujemy osoby w szczególny sposób zasłużone dla naszego Klubu. Kilka lat temu zorganizował w klubowej kawiarence spotkanie byłych piłkarzy Ruchu. Był też gościem naszego cyklu „Poznaj Niebieską Legendę”. Zmarł po długiej chorobie. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia. Spoczywaj w pokoju, Legendo – dodano.