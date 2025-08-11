Ekstraklasa i 1. liga z wielką pomocą od ministerstwa. Aż 34 akademie

Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki ogłosił kontynuację Programu Wsparcia Akademii Piłkarskich działających przy klubach Ekstraklasy i 1. Ligi. Informację przekazano w poniedziałek podczas konferencji prasowej na Enea Stadionie w Poznaniu. Druga edycja programu, rozpoczętego po raz pierwszy w 2024 roku, ma na celu promowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych oraz podnoszenie jakości szkolenia piłkarskiego w Polsce.

To jest dobry dzień dla polskiej piłki, kwestia wsparcia akademii jest kluczowa. Należy inwestować w szkolenie i bazę treningową. Przekazujemy 14 milionów złotych dla klubów dla klubów ekstraklasowych i 1. ligi, wsłuchując się w głos środowiska. Mamy nadzieję, że te pieniądze jak najszybciej trafią tam, gdzie są potrzebne, czyli do systemu szkolenia i rozwoju akademii. Wielki sport zaczyna się w małych miejscowościach i małych klubach, ale potrzebujemy tego, aby najbardziej utalentowani zawodnicy i zawodniczki trafiali do najlepszych akademii, które są realizowane przy klubach ekstraklasowych i 1. ligi – podkreślił Jakub Rutnicki, minister Sportu i Turystyki.

W konferencji udział wzięli także prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki, prezes Pierwszej Ligi Piłkarskiej Marcin Janicki oraz prezes Lecha Poznań Karol Klimczak.

– Cieszymy się z kontynuacji programu dedykowanego wsparciu szkolenia w profesjonalnych akademiach. Kluby korzystają również z programów infrastrukturalnych, które pozwalały m.in. na budowę i modernizację obiektów sportowych. Dzięki tym środkom powstały nowoczesne boiska, zaplecza treningowe i centra szkoleniowe w wielu miejscach w całym kraju. Jako Ekstraklasa rozwijamy się na wielu polach – mamy znakomitą frekwencję, dobre wyniki w europejskich pucharach i awans na 15. miejsce w rankingu UEFA. Mamy jednak pełną świadomość, że to właśnie w szkoleniu młodych zawodników tkwią największe rezerwy. Musimy inwestować w ten obszar jeszcze więcej, aby wyszkolić jak największą liczbę piłkarzy, skutecznie wprowadzać ich do pierwszych drużyn i dawać im szansę regularnej gry w Ekstraklasie i 1. Lidze. Dopiero potem powinni trafiać na zagraniczne boiska, przynosząc klubom środki, które umożliwią rozwój klubów oraz akademii – powiedział Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy S.A.

Ekstraklasa co roku przeznacza na kluby 18 mln zł, po 1 mln dla każdego z nich, a dodatkowo współfinansuje projekt Pro Junior System, na który w sezonie 2025/26 zaplanowano około 7,3 mln zł. Rozwój piłki młodzieżowej wspiera również Fundacja Ekstraklasy oraz inicjatywy takie jak Akademie Klasy Ekstra, Ekstra Talent czy Ekstra Klub.

– Cieszymy się, że Ministerstwo dostrzega wagę wsparcia i znaczenie szkolenia młodych zawodników w profesjonalnych akademiach. Kluby również potrzebują pomocy w tym kluczowym dla nich obszarze. Lech Poznań od lat jest liderem w szkoleniu piłkarskiej młodzieży w Polsce, a inwestowanie w rozwój akademii to jeden z filarów naszego klubu. Przeznaczyliśmy ponad 80 milionów złotych na rozwój Akademii, a we Wronkach powstało nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe, zrealizowane także dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu. Obecnie mamy ambitne plany rozbudowy infrastruktury w poznańskiej części naszej Akademii – stwierdził Karol Klimczak, prezes Lecha Poznań i przewodniczący Rady Nadzorczej Ekstraklasy.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że pierwszoligowe środowisko może współpracować z Ministerstwem Sportu i Turystyki nad poprawą warunków pracy w piłkarskich akademiach. Dziękujemy ministrowi Jakubowi Rutnickiemu za zaangażowanie i dostrzeżenie, że nasze kluby są ważnym czynnikiem w szkoleniu polskiej młodzieży. Poprawa warunków do treningów, a także rozwijanie kompetencji ludzi odpowiedzialnych za szkolenie w piłce to krok w stronę budowania silnego zaplecza piłkarskiego w Polsce – powiedział Marcin Janicki, prezes zarządu Pierwszej Ligi Piłkarskiej.

Minister Rutnicki ogłosił ponadto, że niebawem rozstrzygnięte zostaną dwa nowe programy wspierające drużyny grające w Centralnej Lidze Juniorów i Centralnej Lidze Juniorek. Przewiduje się, że dotacje o łącznej wartości ponad 12 mln zł otrzymać może 164 drużyn – 60 żeńskich i 104 męskich.

W maju br. minister sportu ogłosił również wyniki naboru w drugiej edycji Programu Wsparcia Akademii Piłkarskich Działających przy Klubach Ekstraligi i I Ligi Kobiet. W tym roku dofinansowanie w wysokości 9 mln zł otrzymały 22 akademie klubów kobiecych, co stanowi o 3 mln zł więcej niż w poprzednim roku.